Chris Tall sieht Jungen mit Plakat im Publikum: Was er dann tut, geht unter die Haut

Hamburg - Chris Tall (34) sitzt bei einer seiner Shows am Bühnenrand. Plötzlich entdeckt er ein Plakat im Publikum, hochgehalten von einem kleinen Jungen. "Was steht da drauf?", fragt der Komiker den Zwölfjährigen - alles festgehalten in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

Ein Junge aus dem Publikum bittet um ein Foto mit Chris Tall (34) im Tausch gegen eine Packung Haribo. © Bildmontage: Screenshots Instagram/christall_official

"Chris Tall, tausche Haribo gegen Bild", heißt es mit blauem Filzstift geschrieben auf weißes Papier.

"Da kann ich natürlich nicht Nein sagen", so der 34-Jährige und bittet den Jungen zu sich auf die Bühne. Vorne angekommen überreicht der Kleine dem Comedian doch tatsächlich eine Tüte Gummibärchen.

"Ich weiß das sehr zu schätzen, aber kein zwölfjähriger Fan wird Geld für mich ausgeben. Die Packung nimmst du wieder mit und wir machen trotzdem ein Foto", erklärt Tall, bevor er dem Jungen seinen Wunsch erfüllt.

Im Video-Kommentar zeigt sich der Komiker gerührt: "Ich bin so dankbar, dass so viele von euch mir Plakate basteln. Heutzutage ist das wirklich nicht selbstverständlich. Ich möchte aber nicht, dass Teenies ihr kleines Taschengeld für mich ausgeben."

"Und zwar nicht, weil ich undankbar bin, sondern viel mehr, weil ich ganz genau weiß, wie es ist als 13-Jähriger mit 30 Euro (oder what ever) im Monat auszukommen."

