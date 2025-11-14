Publikumsfrage mit unerwarteter Wendung: Als ein Kind aufsteht, bleibt Chris Tall die Spucke weg
Erfurt/Hamburg - Chris Tall (34) steht bei seinem Comedy-Programm in Erfurt auf der Bühne. Plötzlich stellt der Comedian eine Frage an das Publikum. Was dann passiert, bringt den 34-Jährigen zum Staunen.
"Wie heißt die Hauptstadt von Madagaskar?", möchte Tall wissen.
"Antananarivo!" tönt es selbstsicher aus dem Publikum. Applaus macht sich breit. "Das war komisch", so der Comedian skeptisch. Plötzlich fällt alle Aufmerksamkeit auf einen kleinen Jungen im Publikum.
"Hast du gerade reingebrüllt, wie die Hauptstadt heißt?", möchte Tall von dem Elfjährigen wissen. Dieser nickt. Auf die Frage, woher der kleine Nio die Antwort wisse, hat dieser eine kuriose Beichte parat.
"Ich gucke manchmal deine YouTube-Videos. Und da hast du die Frage auch schon einmal gestellt", enttarnt der Junge den Comedian. Erneut schallt Applaus durch die Halle.
Beeindruckt reagiert Tall: "Überlegt euch das mal. Nio sieht meine Show und merkt sich etwas und hat etwas gelernt! Ohne dich bin ich doch nichts. Ich küsse dein Herz, mein Freund. Danke!"
Chris Tall erfüllt Elfjährigem einen großen Wunsch auf der Bühne
Doch das war noch nicht alles. Geflasht von seinem Wissen holt Tall den elfjährigen Jungen einige Minuten später sogar noch zu sich auf die Bühne! Das lässt sich Nio nicht zweimal sagen und setzt sich neben den Comedian ins Rampenlicht.
Der kleine Junge hat nämlich noch einen Wunsch: ein Foto mit Tall. Nachdem Nio erneut den Namen der Hauptstadt von Madagaskar nennt, legt der 34-Jährige den Arm um die Schulter des kleinen Mannes.
Gemeinsam strahlen die beiden in die Handykamera von Nio. Mit den Worten "Vielen Dank, das ist dein Applaus, Nio!" verabschiedet Tall den Elfjährigen unter tosendem Applaus von der Bühne.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/christall_official