Chris Töpperwien vor Gericht: Diese Hammer-Strafe droht dem "Currywurstmann"!

Wiener Neustadt (Österreich) - Ab dem heutigen Montagmorgen geht es für Chris Töpperwien (50) um die Wurst! In Österreich muss sich der "Currywurstmann" vor dem Landgericht verantworten.

Gemeinsam hat das Paar den einjährigen Sohn Lio. © Instagram/nicole.toepperwien (Screenshot)

All das wird in dem Prozess im Nachbarland zur Sprache kommen. Der gebürtige Neusser scheint sich jedoch keine Sorgen zu machen.

In seinem Podcast, den er gemeinsam mit seiner Frau Nicole (33) betreibt, macht er sich über den Aufenthalt in der Alpenrepublik lustig. Dort spricht er von einer "Reise nach Österreich".

Doch anscheinend bekommt Chris mittlerweile Bammel. Denn gegenüber RTL spricht er jetzt davon, dass die "Vorwürfe unfassbar und schockierend" seien.

Weiter führt er aus: "Selbstverständlich ist so ein anstehender Prozess nicht einfach. Glücklicherweise habe ich durch meine Familie, die ja in Wien lebt, durch einen Freund, der für meine Unterstützung extra aus Deutschland angereist ist, und nicht zuletzt durch meinen Verteidiger und ein paar Freunde den notwendigen Rückhalt in den schweren Stunden."

Sollte das Verfahren jedoch negativ ausgehen, drohen dem "Currywurstmann" im schlimmsten Fall drei Jahre Haft.