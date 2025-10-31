"Manchmal leer": "Goodbye Deutschland"-Star Chris Töpperwien spricht über Therapie-Besuch

Los Angeles (USA) - Chris Töpperwien (51) spricht erneut über seine gesundheitliche Verfassung. Dabei legt er ein Geheimnis offen, welches er bisher nur kurz angerissen hatte.

Chris Töpperwien (51) hat sich zu seinen gesundheitlichen Problemen geäußert. © Sophia Killinger/APA/dpa

Denn inzwischen geht der "Goodbye Deutschland"-Star ein- bis zweimal wöchentlich zur Therapie.

"Das hilft. Ich habe gelernt, dass ich nicht alles verstehen oder gutheißen muss", erklärte der Currywurst-Mann gegenüber "BILD".

Trotzdem werde sich seine Sicht auf die Gesellschaft wahrscheinlich nie ändern. Es sei schrecklich, aber das sei auch in Ordnung so. Denn damals sei alles viel echter gewesen als heutzutage.

"Die Menschen haben miteinander geredet, nicht untereinander minutenlange Voicemails verschickt, die sich keine Sau mehr anhören will. Es war ein Leben mit Ecken und Kanten. Nicht so steril, langweilig und rasend schnell wie heute", führte der 51-Jährige aus.

Diese Übersättigung, online wie auch im normalen Leben, sei für Chris kaum noch erträglich, deshalb wünsche er sich auch die 80er-Jahre zurück, wie der Familienvater preisgibt.