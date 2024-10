Große Klappe wird ihm zum Verhängnis! Chris Töpperwien klingelt persönlich bei Hater durch

Chris Töpperwien (50) wählte vor laufender Kamera die Nummer des Haters. © Bildmontage: Instagram/chris.toepperwien (Screenshots)

Der "Goodbye Deutschland"-Star lässt sich nicht alles gefallen - das stellte Chris am Dienstag anhand eines neuen Instagram-Beitrags unter Beweis, den er mit seinen rund 167.000 Followern geteilt hatte.



In dem Clip hatte der Vater eines Sohnes sich auf dem heimischen Sofa positioniert - sein Handy bereits einsatzbereit in der Hand gehalten - und seinen Anhängern geschildert, dass er soeben seine Kommentarspalten durchforstet hatte, als er auf folgenden Eintrag gestoßen war: "Siehst du schei*e aus - nimm wieder zu", zitierte Chris den unverschämten Kommentar, den er nicht so einfach auf sich sitzen lassen wollte!

Denn weil der User den Eintrag ausgerechnet mit seinem Business-Account vorgenommen hatte, dauerte es nicht lange, bis der TV-Star die Kontaktdaten des Herrn ausfindig gemacht hatte - und klingelte kurzerhand vor laufender Kamera bei dem Hater durch!

Dieser nahm den Anruf zwar nicht entgegen, Chris ließ jedoch genüsslich die Mailbox-Ansage abspielen, in der der Mann unter anderem seinen vollen Namen nannte - nicht gerade ein gutes Aushängeschild für sein Geschäft ...

So konnte sich auch Chris einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Das sind übrigens die heutigen 'Geschäftsleute' ohne Hirn", amüsierte er sich.