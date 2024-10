Helikopter-Eltern treiben Chris Töpperwien zur Weißglut: "Man kann auch 'ne fette Show drum machen"

Los Angeles - Chris Töpperwien (50) bezog jüngst Stellung zu einem kontroversen Thema und veröffentlichte dazu ein Instagram-Reel, das für jede Menge Zündstoff bei seinen Fans sorgte: Es ging um die Eingewöhnung von Kindern in der Kita, woraus heutzutage nach Meinung des "Currywurstmannes" ein regelrechtes Theater gemacht werde.

Söhnchen Lino (2) ist Chris Töpperwiens (50) ganzer Stolz. © Instagram/chris.toepperwien

Seit rund zwei Jahren ist der "Goodbye Deutschland"-Star mittlerweile schon Vater des kleinen Lino, der das Leben seiner stolzen Eltern seither Tag für Tag bereichert.



Und tatsächlich ist der kleine Töpperwiener inzwischen schon so groß, dass er seit Kurzem in den Kindergarten geht. Davon hatte Chris seinen mehr als 168.000 Instagram-Fans erst kürzlich berichtet.

Was er zuvor wohl nicht ahnen konnte, war die Tatsache, dass das Kita-Thema bei einigen Fans für reichlich Gesprächsstoff sorgen sollte. Denn ins Postfach des Buchautors waren zuletzt zahlreiche Nachrichten geflattert, in denen manche Fans ihre Sorgen darüber äußerten, dass Lino nicht genügend Eingewöhnungszeit in der Kita zuteilgeworden sei.

Das berichtete Chris in seinem neuesten Instagram-Wut-Reel, das an diesem Wochenende auf dem Kanal des TV-Stars online ging. Der Titel des Clips lautete dabei passenderweise: "Helikopter-Eltern und ihre Eingewöhnungsphasen".