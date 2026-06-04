Christian Ulmen äußert sich zu Vorwürfen, doch zieht Interview dann zurück

Berlin - Nach den schweren Vorwürfen von Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen (50) soll dieser sich in einem Interview zu diesen geäußert haben. Doch die Zitate gab der Schauspieler am Ende doch nicht frei.

Christian Ulmen (50) schweigt aktuell zu den Vorwürfen - zumindest öffentlich. © Henning Kaiser/dpa

Die "Zeit" berichtete unter der Überschrift "Herr Ulmen möchte nun doch nicht", dass man rund fünf Stunden mit dem 50-Jährigen und zusätzlich zweieinhalb Stunden mit seinem Anwalt Christian Schertz (60) gesprochen habe.

Es sei vereinbart gewesen, dass die Aussagen vor einer Veröffentlichung freigegeben werden müssten. Am Ende kam es dann offenbar zu einem Rückzieher.

In einem Instagram-Beitrag erklärt die "Zeit" dazu: "Wir haben Christian Ulmen konfrontiert, den mutmaßlichen Täter. Wir haben ihn besucht - aber seine Worte dürfen wir nicht dokumentieren. Wir trafen ihn Ende März mit seinem Anwalt, dem Berliner Medienrechtler Christian Schertz, auf Mallorca, wo Ulmen lebt. Fünf Stunden lang sprachen wir mit dem Schauspieler, fragten ihn, was er da bloß getan habe."

Ulmen habe "umfassende Antworten" gegeben. Danach habe es eine langwierige Auseinandersetzung über einzelne Formulierungen gegeben. "Und Ulmen und Schertz haben letztlich alle Zitate wieder kassiert."

Der Hintergrund des Falls ist bekannt: Fernandes wirft ihrem Ex-Partner vor, mutmaßlich Fake-Profile im Internet angelegt und pornografische Inhalte verbreitet zu haben, die den Eindruck erweckten, sie selbst sei darauf zu sehen.