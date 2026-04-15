Fader Beigeschmack: In neuer Ulmen-Serie verschickt junger Mann intime Bilder seiner Freundin

Berlin - Der Erfolgs-Serie mit hohem Cringe-Faktor "Jerks" ist bereits der Stecker gezogen worden. In der Joyn-Mediathek sucht man die Comedy-Serie von Schöpfer Christian Ulmen (50) vergeblich. Auch das neue Projekt: auf Eis gelegt. Aus gutem Grund, wenn man sich zumindest Teile der geplanten neuen fiktionalen Serie "The Au Pair" genauer anschaut.

Collien Fernandes (44, r.) erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50). © Rainer Jensen/dpa

Der "Zeit" zufolge sollen sich Teile der schweren Vorwürfe in der TV-Serie wiederfinden – wenn auch in fiktionalisierter Form. Grundlage sind laut Zeitung mehrere Drehbücher sowie Gespräche mit Beteiligten.

Besonders brisant: In der Serie gesteht die Serien-Figur Lasse unter Tränen, intime Bilder seiner Freundin in Sex-Chatgruppen verbreitet zu haben – und aus den Reaktionen der Männer sogar Erregung gezogen zu haben.

Nanu? Das kommt einem doch sehr bekannt vor. Der Schauspieler und Regisseur soll von seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) Fake-Profile unter ihrem Namen erstellt haben, um Männern gefälschte Nacktfotos und Sexvideos zu schicken – auch zu Telefonsex mit KI-Stimme und später gecancelten Verabredungen sei es gekommen.

Der Jerks-Star selbst soll Collien das Ganze in einem Hotelzimmer in Hamburg an Weihnachten 2024 gestanden haben.

Ulmen selbst bestreitet die Vorwürfe und geht mit dem bekannten Medien-Anwalt Christian Schertz (60) gegen die dazugehörige Spiegel-Berichterstattung vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.