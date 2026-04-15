Fader Beigeschmack: In neuer Ulmen-Serie verschickt junger Mann intime Bilder seiner Freundin
Berlin - Der Erfolgs-Serie mit hohem Cringe-Faktor "Jerks" ist bereits der Stecker gezogen worden. In der Joyn-Mediathek sucht man die Comedy-Serie von Schöpfer Christian Ulmen (50) vergeblich. Auch das neue Projekt: auf Eis gelegt. Aus gutem Grund, wenn man sich zumindest Teile der geplanten neuen fiktionalen Serie "The Au Pair" genauer anschaut.
Der "Zeit" zufolge sollen sich Teile der schweren Vorwürfe in der TV-Serie wiederfinden – wenn auch in fiktionalisierter Form. Grundlage sind laut Zeitung mehrere Drehbücher sowie Gespräche mit Beteiligten.
Besonders brisant: In der Serie gesteht die Serien-Figur Lasse unter Tränen, intime Bilder seiner Freundin in Sex-Chatgruppen verbreitet zu haben – und aus den Reaktionen der Männer sogar Erregung gezogen zu haben.
Nanu? Das kommt einem doch sehr bekannt vor. Der Schauspieler und Regisseur soll von seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) Fake-Profile unter ihrem Namen erstellt haben, um Männern gefälschte Nacktfotos und Sexvideos zu schicken – auch zu Telefonsex mit KI-Stimme und später gecancelten Verabredungen sei es gekommen.
Der Jerks-Star selbst soll Collien das Ganze in einem Hotelzimmer in Hamburg an Weihnachten 2024 gestanden haben.
Ulmen selbst bestreitet die Vorwürfe und geht mit dem bekannten Medien-Anwalt Christian Schertz (60) gegen die dazugehörige Spiegel-Berichterstattung vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Spanische Justiz gibt Fall an Deutschland ab
Gedreht wurde die Serie im Herbst, also Monate nach dem vermeintlichen Geständnis. Ulmen war dabei nicht nur Autor und Regisseur, sondern übernahm auch die Hauptrolle. Er spielt einen Familienvater, der (wie im echten Leben) mit seiner Frau und Kindern, eines davon ist Lasse, nach Mallorca auswandert.
Seine Serienfigur Frank, der sich überwiegend um die Kinder kümmert, leidet an Minderwertigkeitskomplexen und beginnt daher eine Therapie, gerät aber auch an eine Agentur für männliche Prostituierte, um teilweise erniedrigende sexuelle Bedürfnisse älterer Frauen zu erfüllen.
Klar ist: Auch ohne die Comedy-Serie wird uns der Fall Fernandes noch länger beschäftigen. Nach der erstatteten Strafanzeige von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann hat die spanische Justiz den Fall mittlerweile an Deutschland abgegeben.
Titelfoto: Rainer Jensen/dpa