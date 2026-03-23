Fahri Yardim äußert sich zu Ulmen-Skandal: "Die Vorwürfe verdienen Schutz"
Berlin - Jetzt äußert sich auch Fahri Yardim (45), Freund und Drehpartner von Christian Ulmen (50), zu den Vorwürfen, die Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann erhoben hat. Dabei findet er jedoch "keine abschließende Antwort".
"Ich bin genauso geschockt, wie viele andere", eröffnet der Schauspieler sein Statement auf Instagram. Er bewundere Colliens Mut und sei dankbar für den Zuspruch, den sie erhält.
"Die Vorwürfe verdienen Schutz, ernsthafte Aufmerksamkeit und die klare Positionierung der Perspektive der Betroffenen", so der 45-Jährige.
Dennoch verzichtet er darauf, seinem langjährigen Filmpartner konkrete Vorwürfe zu machen. "Diese beiden Ebenen – eine öffentliche und eine persönliche – stehen für mich nicht in Konkurrenz. Sie existieren gleichzeitig. Und genau diese Gleichzeitigkeit ließ sich für mich nicht in eine schnelle eindeutige Position übersetzen, ohne das etwas Wesentliches verloren gegangen wäre", erklärt Fahri.
Er habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, schnell reagieren zu müssen – doch das sei ihm nicht gelungen. Für ihn sei das Statement jedoch "keine abschließende Antwort".
Von Freundschaft zu Skandal: Bei Fahri Yardim sitzt der Schock tief
Rund sechs Jahren standen Yardim und Ulmen für "Jerks" gemeinsam vor der Kamera. Darin hatte auch Collien mitgespielt. Am Donnerstag wurde die gemeinsame Produktion von ProSieben aus deren Joyn-Mediathek genommen.
Während des Drehs entstand eine enge Freundschaft zwischen den Schauspielern. "Vielleicht gibt es eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn sich solche Abgründe im engen Freundeskreis auftun. Wie besonders der Schock gerade ist", erklärte Fahri ebenfalls im Statement.
Der Fall hat bundesweit eine Debatte über digitalisierten, sexualisierten Missbrauch von Frauen entfacht. Am Sonntag hatten daraufhin mehrere tausend Menschen an einer Demonstration in Berlin teilgenommen.
Am Mittwoch machte Collien die schweren Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich. Er soll hinter der Verbreitung gefälschter Nacktfotos und Videos von ihr stecken.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa