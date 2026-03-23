Fahri Yardim äußert sich zu Ulmen-Skandal: "Die Vorwürfe verdienen Schutz"

Berlin - Jetzt äußert sich auch Fahri Yardim (45), Freund und Drehpartner von Christian Ulmen (50), zu den Vorwürfen, die Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann erhoben hat. Dabei findet er jedoch "keine abschließende Antwort".

Auf Instagram veröffentlichte Fahri Yardim (45) ein Statement zu den Vorwürfen gegen seinen Freund Christian Ulmen (50). © Annette Riedl/dpa

"Ich bin genauso geschockt, wie viele andere", eröffnet der Schauspieler sein Statement auf Instagram. Er bewundere Colliens Mut und sei dankbar für den Zuspruch, den sie erhält.

"Die Vorwürfe verdienen Schutz, ernsthafte Aufmerksamkeit und die klare Positionierung der Perspektive der Betroffenen", so der 45-Jährige.

Dennoch verzichtet er darauf, seinem langjährigen Filmpartner konkrete Vorwürfe zu machen. "Diese beiden Ebenen – eine öffentliche und eine persönliche – stehen für mich nicht in Konkurrenz. Sie existieren gleichzeitig. Und genau diese Gleichzeitigkeit ließ sich für mich nicht in eine schnelle eindeutige Position übersetzen, ohne das etwas Wesentliches verloren gegangen wäre", erklärt Fahri.

Er habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, schnell reagieren zu müssen – doch das sei ihm nicht gelungen. Für ihn sei das Statement jedoch "keine abschließende Antwort".