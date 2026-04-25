Nächstes Eklat-Video von Oliver Pocher: Das sagt Christian Wolf zu Beleidigungen gegen Übergewichtige

Zypern/Köln - Christian Wolf (30) gegen Oliver Pocher (48)! Der Fitness-Unternehmer hat sich nun erstmals nach dem FIBO-Eklat um seinen Erzfeind Pocher zu Wort gemeldet und dabei um sich geschossen.

Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) hat via Instagram scharf gegen Olli Pocher (48) geschossen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf

Nach einem kurzen Rückblick des Comedian - als Christian Wolf verkleidet - von der FIBO, in dem sich der Fünffach-Papa munter über Übergewichtige lustig macht, widmet sich Wolf der Thematik.

"Es gehört schon wirklich ein großes Stück Doppelmoral und Dummheit dazu dicke Menschen zu beleidigen, wenn man selbst (...) die Abnehmspritze nutzen musste", lautet der erste Vorwurf des Unternehmers.

Wie der 30-Jährige erklärt, seien Proteinshakes - über die der Comedian dauerhaft herzieht - ein wichtiger Sidekick der Abnehmspritze, "damit man nicht wie so ein Lauch endet wie Pocher."

In seinem rund zweiminütigen Video stellt der Mitgründer von "More Nutrition" ebenfalls klar, dass die Abnehmspritze für Betroffene ein "super hilfreiches Medikament sei", das nicht zu verteufeln sei.