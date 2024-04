Tabu-Thema: Darum muss Christina Applegate Windeln tragen!

Hollywood - Seit 2021 leidet Christina Applegate (52) an Multipler Sklerose. In einer neuen Folge ihres Podcasts verriet die Schauspielerin, warum sie wegen ihrer Krankheit Windeln tragen musste!

In ihrem Podcast "MeSsy" spricht Christina Applegate (52) über das Leben mit der Krankheit Multiple Sklerose. © AFP/Valerie Macon

Im "MeSsy Podcast", den sie zusammen mit Jamie-Lynn Sigler (42) moderiert, erzählte die 52-Jährige über eine Viruserkrankung, welche sie zwang, Windeln zu tragen.

Als sie sich bei ihrem Freund mit Covid ansteckte, war dies erst der Anfang. Kurz darauf zog sie sich eine langwierige Infektion zu.

Sie bekam dadurch starken Durchfall. "Mir war so schlecht, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts tun", so Christina in ihrem Podcast. Das Sapovirus sei für den starken Durchfall verantwortlich gewesen, berichtet Bunte.

Weiter erzählte sie: "Die Fäkalien einer anderen Person sind in meinen Mund gelangt und ich habe sie gegessen." Sie selbst glaube, sie habe sich das Virus durch einen Take-Away-Salat aus einem Restaurant zugezogen.

Das Sapovirus bricht nämlich aus, indem man Fäkalien einer anderen Person über die Nahrung aufnimmt.