Einbruch bei Haftbefehl: Seine Frau Nina entdeckt die Täter

Böblingen/Offenbach am Main - Bei Rapper Haftbefehl (40) und seiner Frau Nina Anhan (35) ist eingebrochen worden!

In der Wohnung von Rapper Haftbefehl (40) und seiner Frau bei Böblingen wurde eingebrochen. (Archivbild) © Annette Ried/dpa

Unbekannte hebelten nach Angaben der Polizei eine Terrassentür im Haus der Familie im Kreis Böblingen auf und stiegen ein.

Sie durchsuchten demnach das Erd- und das Obergeschoss, bevor sie von Anhan auf frischer Tat ertappt wurden.

Anhan habe zwei dunkel gekleidete Täter beobachtet, als sie nach Hause gekommen sei, teilte die alarmierte Polizei mit.

Zwar sei das Haus umstellt und auch ein Hubschrauber eingesetzt worden - aber die unbekannten Täter hätten entwischen können.

Laut Polizei erbeuteten sie bei dem Einbruch am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zuvor hatte bereits unter anderem die "Stuttgarter Zeitung" über den Beutezug berichtet.