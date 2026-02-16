 2.218

Einbruch bei Haftbefehl: Seine Frau Nina entdeckt die Täter

Bei Haftbefehl wurde eingebrochen. Die Täter klauten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Frau des Rappers hatte die Einbrecher ertappt.

Von Martin Oversohl

Böblingen/Offenbach am Main - Bei Rapper Haftbefehl (40) und seiner Frau Nina Anhan (35) ist eingebrochen worden!

In der Wohnung von Rapper Haftbefehl (40) und seiner Frau bei Böblingen wurde eingebrochen. (Archivbild)
In der Wohnung von Rapper Haftbefehl (40) und seiner Frau bei Böblingen wurde eingebrochen. (Archivbild)  © Annette Ried/dpa

Unbekannte hebelten nach Angaben der Polizei eine Terrassentür im Haus der Familie im Kreis Böblingen auf und stiegen ein.

Sie durchsuchten demnach das Erd- und das Obergeschoss, bevor sie von Anhan auf frischer Tat ertappt wurden.

Anhan habe zwei dunkel gekleidete Täter beobachtet, als sie nach Hause gekommen sei, teilte die alarmierte Polizei mit.

Schock für "Affe auf Bike": Influencerin erlebt Gletscherbruch, Frau schwer verletzt
Promis & Stars Schock für "Affe auf Bike": Influencerin erlebt Gletscherbruch, Frau schwer verletzt

Zwar sei das Haus umstellt und auch ein Hubschrauber eingesetzt worden - aber die unbekannten Täter hätten entwischen können.

Laut Polizei erbeuteten sie bei dem Einbruch am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zuvor hatte bereits unter anderem die "Stuttgarter Zeitung" über den Beutezug berichtet.

Netflix-Serie über Haftbefehl wurde zum Streaming-Hit

Aykut Anhan und seine Frau Nina (35) bei einer Sonderführung der Netflix-Doku über ihn in Berlin.
Aykut Anhan und seine Frau Nina (35) bei einer Sonderführung der Netflix-Doku über ihn in Berlin.  © Christoph Gateau/dpa

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gilt derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene.

Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" veröffentlicht, die zum Streaming-Hit wurde.

Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete.

Glück perfekt! AWZ-Star wird erstmals Vater und verrät das Geschlecht
Promis & Stars Glück perfekt! AWZ-Star wird erstmals Vater und verrät das Geschlecht

Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.

Titelfoto: Christoph Gateau/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: