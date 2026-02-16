Horror-Diagnose Krebs beim Papa: "Let's Dance"-Star kann Tränen nicht zurückhalten

Köln - Am 28. Februar startet die neue " Let's Dance "-Staffel: Für Anna-Carina Woitschack wird die Teilnahme sicherlich emotional. Schon im Podcast zur Show bricht die 33-Jährige plötzlich in Tränen aus.

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) ist eine von 14 Promis, die sich ab dem 28. Februar auf das "Let's Dance"-Parkett wagen. © Rolf Vennenbernd/dpa

RTL hat jedem Kandidaten im Vorfeld der Sendung eine eigene Episode gewidmet. Darin können Fans die zukünftigen Parkett-Stars schon einmal etwas besser und vor allem von einer ganz persönlichen Seite kennenlernen.

Einen kleinen Ausschnitt teilte der Sender jetzt auf Instagram. Darin spricht die Schlagersängerin über ihr Vorbild – und das sei ihr Vater. "Der große starke Papa, der immer wie so ein Bär, wie ein Fels in der Brandung da stand", schwärmt Woitschack.

Im Sommer 2024 erhielt die Familie jedoch eine schockierende Nachricht: Bei Wendolin Woitschack wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. "Ihn zu sehen, wie er abbaut, wie er Schmerzen hat, das ist wirklich …", beginnt die Sängerin den Satz.

Dann muss sie zum ersten Mal kräftig schlucken. Der Kloß im Hals ist deutlich hörbar. Trotz der schlimmen Diagnose habe ihr Vater sie immer wieder ermutigt, an ihrem Weg festzuhalten. Seine Worte haben sich in ihr Herz gebrannt.