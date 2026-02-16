Horror-Diagnose Krebs beim Papa: "Let's Dance"-Star kann Tränen nicht zurückhalten
Köln - Am 28. Februar startet die neue "Let's Dance"-Staffel: Für Anna-Carina Woitschack wird die Teilnahme sicherlich emotional. Schon im Podcast zur Show bricht die 33-Jährige plötzlich in Tränen aus.
RTL hat jedem Kandidaten im Vorfeld der Sendung eine eigene Episode gewidmet. Darin können Fans die zukünftigen Parkett-Stars schon einmal etwas besser und vor allem von einer ganz persönlichen Seite kennenlernen.
Einen kleinen Ausschnitt teilte der Sender jetzt auf Instagram. Darin spricht die Schlagersängerin über ihr Vorbild – und das sei ihr Vater. "Der große starke Papa, der immer wie so ein Bär, wie ein Fels in der Brandung da stand", schwärmt Woitschack.
Im Sommer 2024 erhielt die Familie jedoch eine schockierende Nachricht: Bei Wendolin Woitschack wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. "Ihn zu sehen, wie er abbaut, wie er Schmerzen hat, das ist wirklich …", beginnt die Sängerin den Satz.
Dann muss sie zum ersten Mal kräftig schlucken. Der Kloß im Hals ist deutlich hörbar. Trotz der schlimmen Diagnose habe ihr Vater sie immer wieder ermutigt, an ihrem Weg festzuhalten. Seine Worte haben sich in ihr Herz gebrannt.
Anna-Carina Woitschack mit eindringlichem Appell an die Zuhörer
"Anna bitte, bitte singe weiter, sei jetzt nicht jeden Tag hier bei mir und sei traurig. Ich bin traurig, wenn du …", fährt Anna-Carina die Worte ihres Vaters fort. Dann schießen ihr die Tränen in die Augen. Schließlich beendet sie den Satz mit den Worten: "Wenn du nicht so weiter machst."
Nach ihrem emotionalen Gefühlsausbruch richtet die Blondine sofort einen eindringlichen Appell an alle Zuhörer des Podcasts. Ein jeder solle sich bei seinen Eltern melden, solange dies möglich ist.
Ein neues Gesundheitsupdate zu ihrem Vater gibt es nicht. Im vergangenen Jahr hatte Anna-Carina noch erklärt, dass zunächst zwei Chemotherapien nicht anschlugen. Erst eine Antikörpertherapie habe im August 2025 erste Erfolge gebracht.
Gegenüber "Bild" erklärte sie damals: "Körperlich geht es meinem Papa inzwischen deutlich besser, er hat auch wieder etwas zugenommen. Und auch mental geht es ihm gut – die Fortschritte durch die Therapie geben ihm spürbar neue Kraft und Zuversicht."
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa