Christina Hänni macht Schluss: So sieht der "Let's Dance"-Star nicht mehr aus
Köln/Thun (Schweiz) - Unmittelbar vor dem Jahreswechsel wagt Profitänzerin Christina Hänni (35) eine mutige Typveränderung. So sieht die "Let's Dance"-Ikone nicht mehr aus!
Jahrelang war die Ehefrau von Ex-"DSDS"-Sieger Luca Hänni (30) für ihre wallende, lange Mähne bekannt.
Kurz vor der Silvesternacht hat sich die Vollzeit-Mama davon allerdings jetzt verabschiedet und sich einen insgeheim langersehnten Traum erfüllt.
Denn: Die 35-Jährige trägt ab sofort Bob! "Für 2026 besonders schick aussehen", schreibt sie zum dazugehörigen Reel, das die einzelnen Schritte ihres Friseurbesuchs festhält.
Satte 20 Zentimeter Haarpracht lässt Christina innerhalb kürzester Zeit wegschneiden. Vom anschließenden Ergebnis ist nicht nur sie selbst überzeugt. "Beste Entscheidung", heißt es in einem weiteren Beitrag.
Auch der Großteil ihrer Community gefällt der neue Look, an den sich sowohl Ehemann Luca als auch Freunde und Familie erst mal gewöhnen müssen.
Christina Hänni sieht Umbruch für 2026
Von Tanzkollegin Renata Lusin (38) heißt es dazu: "Wow. Steht dir so, so gut. Hammer." Auch andere Promis feiern die Tänzerin für ihren mutigen Schritt.
Erst jüngst hatte Christina Hänni im Podcast "don’t worry BE HÄNNI" mit Luca angekündigt, dass sich ihr Leben ohnehin aktuell im Umbruch befände.
Näher ins Detail konnte und wollte die 35-Jährige dabei allerdings nicht gehen. Der Umbruch habe demnach wohl vorerst auf dem Kopf stattgefunden. Von einer Liebes-Pleite mit Luca ist dabei aber keine Rede - trotz zuletzt angesprochener Ehe-Spannungen durch Lucas Hauptrolle in der Musicalverfilmung "Ewige Liebi".
Für das neue Jahr nehme sich die Mama einer kleinen Tochter trotzdem vor, alte Lasten loszuwerden und mit freiem Kopf (und neuer Frisur) auf die Stopp-Taste zu drücken, um anschließend wieder richtig durchzustarten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christina Hänni