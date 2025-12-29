Christina Hänni macht Schluss: So sieht der "Let's Dance"-Star nicht mehr aus

Köln/Thun (Schweiz) - Unmittelbar vor dem Jahreswechsel wagt Profitänzerin Christina Hänni (35) eine mutige Typveränderung. So sieht die "Let's Dance"-Ikone nicht mehr aus!

In der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" war Christina Hänni (35) noch mit langer Haarpracht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Jahrelang war die Ehefrau von Ex-"DSDS"-Sieger Luca Hänni (30) für ihre wallende, lange Mähne bekannt.

Kurz vor der Silvesternacht hat sich die Vollzeit-Mama davon allerdings jetzt verabschiedet und sich einen insgeheim langersehnten Traum erfüllt.

Denn: Die 35-Jährige trägt ab sofort Bob! "Für 2026 besonders schick aussehen", schreibt sie zum dazugehörigen Reel, das die einzelnen Schritte ihres Friseurbesuchs festhält.

Satte 20 Zentimeter Haarpracht lässt Christina innerhalb kürzester Zeit wegschneiden. Vom anschließenden Ergebnis ist nicht nur sie selbst überzeugt. "Beste Entscheidung", heißt es in einem weiteren Beitrag.

Auch der Großteil ihrer Community gefällt der neue Look, an den sich sowohl Ehemann Luca als auch Freunde und Familie erst mal gewöhnen müssen.