"Unter uns"-Star Claudelle Deckert lässt die Hüllen fallen: Es steckte eine wichtige Botschaft dahinter

Mit dem Video will die 50-Jährige aber eine wichtige Botschaft an ihre rund 184.000 Follower schicken. "Mein Leben ist wundervoll, weil ...", ist zu Beginn des Mitschnitts zu lesen, ehe sie ihre Anhänger auffordert: "Erzähl mir, warum dein Leben wundervoll ist."

Der TV-Star, der von 2001 bis 2023 in der beliebten RTL -Soap die Anwältin Eva Wagner gespielt hat, sitzt in dem Clip komplett nackt am Rand eines Pools.

Der frühere "Unter uns"-Star will mit dem Clip eine wichtige Botschaft teilen. © Bildmontage: Instagram/claudelle.loves (Screenshot)

Weiter erklärt sie: "Weil ich frei und unabhängig bin", "weil ich durch gesunde Ernährung Kraft und Vitalität spüre", "weil ich zunehmend meine persönliche Bestimmung finde und dadurch tiefen Sinn im Leben erlebe" und "weil ich immer mehr lerne, bei mir selbst zu sein und meine innere Mitte und Kraft spüre."

Zudem sei die Welt voller atemberaubender Orte, die es noch zu entdecken und zu bestaunen gibt.

Unter dem Instagram-Beitrag schreibt der frühere "Unter uns"-Star: "Was macht für euch das Leben wundervoll?"

Die 50-Jährige will von ihren Fans wissen: "Ist es die Freiheit, euch selbst zu entdecken, die Liebe von Familie und Freunden oder die Schönheit der Natur? Teilt eure bedeutsamen Momente und erzählt, warum ihr das Leben in all seinen Facetten als so besonders empfindet?"

Für ihren persönlichen Beitrag erntet Claudelle viel Lob. Zudem folgen viele ihrer Follower der Aufforderung und kommentieren, was ihr Leben wundervoll mache.