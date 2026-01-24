Claudia Obert schießt gegen Dschungel-Star Samira: "Ich bin entsetzt"

Hamburg/Australien - Es ist wieder so weit: Am Freitag startete die 19. Staffel Dschungelcamp . Dabei ist Claudia Obert (64). Allerdings nicht als Kandidatin der Show, sondern lediglich als Begleitperson von Camperin Eva Benetatou (33). Doch noch bevor es so richtig losgeht, fängt die Luxus-Lady bereits damit an, zu sticheln.

Claudia Obert (64, r.) mischt in der Schlammschlacht zwischen Samira Yavuz (32, l.) und Eva Benetatou (33) ein. © Bildmontage: RTL, Screenshot: Instagram/claudiaobert_luxusclever

Hintergrund ist die Schlammschlacht zwischen Samira Yavuz (32) und Eva. Letztere soll Anfang 2025 dafür gesorgt haben, dass die Ehe zwischen Samira und ihrem Ex-Mann Serkan in die Brüche ging - durch eine Affäre mit dem 32-Jährigen.

Und es wäre nicht Obert, wenn sie nicht auch ihren Senf zum Zoff zwischen den beiden abgeben würde. "Also bei uns zu Hause war das so geregelt, dass jeder seine Alte v*gelt", haut die Society-Lady in "Die Stunde danach" raus.

"Wenn hier kreuz und quer rumgev*gelt wird, ist das nicht meine Schuld. Ich denke, jeder der Zuschauer hat schon einmal einen Quickie irgendwo gehabt. Und da flogen nicht gleich die Fetzen und ganze Familien sind zerstört. Ich bin entsetzt!", erklärt die 64-Jährige weiter.

Entsetzt sei Obert auch über den Luxusartikel, den Samira ins Camp mitgebracht hat: Auf einem Kissen mit ihren Kindern darauf nutzte sie die Rückseite, um einen privaten Chat mit der Affäre ihres Ex-Mannes abzudrucken. Der Chat zeigt eine vermeintliche Entschuldigung seitens der 33-Jährigen.

"Wenn ich eine Mutter von Kindern wäre, würde ich nicht im Fernsehen rumkaspern. Ich wäre so zerrissen und traurig, dass ich mich um meine Familie kümmern würde", so Obert entschlossen. Schließlich ist Samira Mutter zweier Kinder.

Als Begleitperson von Eva stehe Obert natürlich hinter ihr. Doch auch die 33-Jährige sei kein Unschuldslamm. "Sie ist natürlich auch nicht ganz ohne, aber ich weiß, dass da wirklich nichts dahinter war und dass sie es bedauert, weil sie es am eigenen Leib erfahren hat."