Claudia Obert gibt Dating-Tipp: "So einfach ist es mit den Männern!"

Die 61-Jährige muss es wissen: Schließlich bandelte sie ganz genau so auch mit ihrem aktuellen Liebhaber Max Suhr (25) an.

"Du guckst'n Mann an, lächelst, er lächelt, da geht was!", fasste Claudia Obert ihre Dating-Strategie zusammen und ließ ihr Sektglas klirren.

In dem kurzen Video, das sie auf ihrem "Luxusclever"-Account hochlud, war zu sehen, wie sie mit einer Kundin in ihrer Hamburger Mode-Boutique ein Gläschen Champagner genoss.

Max und Claudia zeigten sich vor rund einem Jahr erstmals knutschend in der Öffentlichkeit. © Screenshot/Instagram/claudiaobert_luxusclever

Max erklärte im TAG24-Interview vor einem Jahr, dass ihm Claudia Obert auf einem Event von Dragqueen Olivia Jones (52) in Hamburg direkt aufgefallen sei. Sie hätten sich zunächst viele Blicke zugeworfen, bei denen es schließlich Klick gemacht habe.

"Sie ist eine attraktive Frau - ich musste sie einfach ansprechen!", so Max damals weiter. Bis heute scheinen die beiden glücklich miteinander zu sein.

Auch einen Einzug in das "Sommerhaus der Stars" überlebte ihre Beziehung. Doch Gerüchten zufolge sollen die beiden auch nicht lange in der Promi-Villa geweilt haben. Und auch Claudia Obert selbst deutete in verschiedenen Interviews an, dass sie nicht lange im Sommerhaus zu sehen sein werde.

Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest: RTL kündigte lediglich an, dass die Show im Spätsommer ausgestrahlt werden solle. Aufgezeichnet wurde die Sendung aber bereits im Frühling dieses Jahres.