Claudia Obert packt aus: "Ich war die Älteste, mit der er je gebumst hat"

Hamburg/Köln - Bunte Beats, Sonnenschein und ein bisschen Klatsch und Tratsch! Das Rainbow Festival in Köln zog am Wochenende zahlreiche Besucher an. Doch wer hätte gedacht, dass die Zusammenkunft von Verena Kerth (43), Society-Ikone Claudia Obert (63) und Schauspieler Paul-Henry Duval (35) für feurige Gespräche sorgen würde?

Verena Kerth (43, M.), Claudia Obert (63) und Paul-Henry Duval (35) sorgten beim Rainbow Festival für unterhaltsame Plaudereien. © Fotomontage: Instagram/paulhenryduval

Das farbenfrohe Musik- und LSBTIQ*-Event feierte am Samstag seine Premiere am Fühlinger See. Bei strahlendem Sonnenschein lockten über 20 Acts rund 22.000 bis 30.000 Besucher an.

Dabei waren unter anderem Loreen, die No Angels, die Village People, Felix Jaehn und Alle Farben. Moderiert wurde die Veranstaltung von Drag-Ikone Olivia Jones. Auch viele Promi-Gesichter ließen sich blicken und feierten ausgelassen mit.

So auch Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Verena Kerth, die am Sonntag ein entspanntes Trio-Video mit Claudia Obert und Paul-Henry Duval in ihrer Instagram-Story postete. Dazu schrieb sie: "Pillowtalk statt Kirche". Ein bewusst provokanter Spruch, der ganz klar signalisiert: Hier geht es heute um Spaß - und nicht um Moral!

Kaum war der Tag im Gange, nahm das Trio Fahrt auf - und die schlagfertige Claudia sorgte wieder einmal für Aufsehen.