Claudia Obert packt aus: Lover Max hat nicht nur männliche Konkurrenz

Trash-TV-Ikone Claudia Obert (63) hat in einem Interview verraten, dass Lover Max Suhr (27) nicht nur männliche Konkurrenz hat. © Alice Nägle/TAG24

Bei der Sommerparty von Kult-Dragqueen Olivia Jones (55) ließ die 63-Jährige vor Kurzem allerdings durchblicken, dass ihr 36 Jahre jüngerer Liebhaber nicht nur gleichgeschlechtliche Konkurrenz hat.

Influencerin Emily Furz wollte im Interview von der Unternehmerin wissen, ob sie sich auch zu Frauen hingezogen fühle. Claudias klare Antwort: "Ja, fühle ich" - bei dieser Aussage beließ es die Hamburgerin aber natürlich nicht.

Stattdessen führte sie in der für sie typischen Art und Weise aus: "Ich habe ja vier Jahre in Paris gelebt und da ging es so frivol zu, da wusste man nicht, schraubt jetzt eine Alte an mir rum oder ein Alter."

Auf Emilys anschließende Frage, welches Körperteil sie bei Frauen am meisten anziehe, entgegnete die Champagner-Liebhaberin ohne zu zögern: "Gehirn. Auch bei Männern. Gehirn. Mit dummen Idioten kann ich noch nicht mal ... fi**en."