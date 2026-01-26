Claudia Obert schießt erneut gegen Dschungel-Kandidaten: "Wer schei*t denn euch ins Hirn?"

Hamburg/Australien - An Tag drei im Dschungel stellt Samira Yavuz (32) ihre Mitcamperin E va Benetatou (33) nach dem Fremdgeh-Skandal mit Serkan Yavuz (32) zur Rede. Für Claudia Obert (64) ein Grund, auch von außerhalb des Camps mitzumischen.

Auch auf Instagram teilte Claudia Obert (64) gegen die Kandidaten im Dschungelcamp aus. © Screenshot Instagram/claudiobert_luxusclever

Als Begleitperson von Eva befindet sich die Luxus-Lady aktuell ebenfalls in Australien - und hat vor allem zur Schlammschlacht zwischen Samira und der 33-Jährigen eine klare Meinung.

"Eva leidet da so vor sich hin. (...) Sie leidet auch, wenn sie die falschen Schuhe anhat. Eva ist jemand, der scheinbar unheimlich gerne leidet, der unglaublich sensibel ist", erklärt Obert im Gespräch mit RTL im Hinblick auf die Konfrontation durch Samira.

"Ganz im Gegensatz zu mir. Mich könnten die alle am Arsch lecken", so die 64-Jährige entschlossen. Dennoch stehe die Luxus-Lady weiterhin hinter der 33-Jährigen. "Eva muss sich auch für nichts entschuldigen, wenn sich einer entschuldigen muss, ist es Serkan bei Samira! [...] Der Verursacher von dieser ganzen Thematik ist nun mal Serkan, dieser Hallodri", stellt Obert klar.

Dann setzt die 64-Jährige noch einen drauf: "Wieso muss ich mich bei 'ner Frau entschuldigen, wenn ihr Mann fremdgeht? Sagt mal, tickt ihr alle noch ganz richtig, wer schei*t denn euch ins Hirn? Könnt ihr überhaupt denken oder pfeift's da nur durch?"

Trotz Unterstützung für Eva sei die 33-Jährige kein Unschuldslamm. "Am besten, sie hätte Serkan nicht gebu*st, dann hätten wir das Thema nicht. Das ist nun mal so." Was passiert ist, lasse sich eben nicht ändern.

Wenn es nach der Luxus-Lady ginge, sollten die beiden Frauen das Thema jetzt endgültig hinter sich lassen. "Dass da so zwei Häufchen Elend im Dschungel sitzen, kann ich nicht mit umgehen", so die 64-Jährige deutlich. Doch nicht nur die Schlammschlacht zwischen Eva und Samira hat Obert satt.