Im Dschungel knallen die Champagner-Korken: Claudia Obert ist dabei

Hamburg - Dicke Überraschung beim Dschungelcamp 2026! Zur 19. Staffel des Kult-Formates reist auch Claudia Obert (64) in den australischen Busch.

Claudia Obert (64) reist gemeinsam mit ihrem Partner Max Suhr (27) nach Australien. © TAG24/Alice Nägle

Es ist noch nicht lange her, da verkündete RTL mit Stephen Dürr (51), Mirja du Mont (49) und Co. alle zwölf Kandidaten des Dschungelcamps 2026. Doch laut Bild packt noch ein weiterer Promi die Koffer für Down Under.

Aus Produktionskreisen habe Bild erfahren, dass die Society-Queen als Begleitung von Reality-Star Eva Benetatou (33) in den Flieger steigen werde.

Die Kult-Unternehmerin ist mit der 33-Jährigen befreundet und sogar die Patentante von Benetatous Sohn.

Wer sich jetzt auf heftigen Zoff mit Obert als Brandherd am Camp-Lagerfeuer freut, wird allerdings enttäuscht. Die Hamburgerin bezieht ein Zimmer im Luxushotel "Imperial" in Surfers Paradise.

Fans des Formates können sich also auch auf Furore abseits des Camps freuen, wenn die Luxus-Lady gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Max Suhr (27) die Champagner-Korken knallen lässt.