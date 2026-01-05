Im Dschungel knallen die Champagner-Korken: Claudia Obert ist dabei
Hamburg - Dicke Überraschung beim Dschungelcamp 2026! Zur 19. Staffel des Kult-Formates reist auch Claudia Obert (64) in den australischen Busch.
Es ist noch nicht lange her, da verkündete RTL mit Stephen Dürr (51), Mirja du Mont (49) und Co. alle zwölf Kandidaten des Dschungelcamps 2026. Doch laut Bild packt noch ein weiterer Promi die Koffer für Down Under.
Aus Produktionskreisen habe Bild erfahren, dass die Society-Queen als Begleitung von Reality-Star Eva Benetatou (33) in den Flieger steigen werde.
Die Kult-Unternehmerin ist mit der 33-Jährigen befreundet und sogar die Patentante von Benetatous Sohn.
Wer sich jetzt auf heftigen Zoff mit Obert als Brandherd am Camp-Lagerfeuer freut, wird allerdings enttäuscht. Die Hamburgerin bezieht ein Zimmer im Luxushotel "Imperial" in Surfers Paradise.
Fans des Formates können sich also auch auf Furore abseits des Camps freuen, wenn die Luxus-Lady gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Max Suhr (27) die Champagner-Korken knallen lässt.
Camp-Bewohner müssen mit Giftpfeilen von außerhalb rechnen
Und wie Marc Terenzi (47) am eigenen Leib spüren musste, nimmt die 64-Jährige kein Blatt vor den Mund und teilt herzlich gerne aus.
Wer sich also mit der Freundin von Obert im Dschungel anlegt, muss damit rechnen, dass auch außerhalb des Camps Giftpfeile abgeschossen werden - sehr zur Freude der Fans.
Wer neben der Unternehmerin als Begleitperson in dem Hotel unterkommen wird, ist noch nicht klar. RTL werde die Besetzung aber zeitnah bekannt geben.
Ein Einzug Oberts ins Camp ist übrigens nicht gänzlich ausgeschlossen. Vor Beginn der Sendung müssen sich die Kandidaten körperlich und psychologisch Untersuchen lassen. Fällt dadurch oder durch einen anderweitigen Notfall ein Camp-Bewohner weg, wäre Obert zumindest die geografisch naheliegendste Nachrückerin.
Der Einschaltquote würde diese Besetzung sicherlich nicht schaden.
