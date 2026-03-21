Collien Fernandes ruft zu Groß-Demo am Brandenburger Tor auf

Berlin - Collien Fernandes (44) hat nach ihrer Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) zu einer Groß-Demonstration am Sonntag am Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen.

Collien Fernandes (44) fordert auf, laut gegen sexualisierte Gewalt zu werden. © Screenshot/Instagram/collien_ulmen

"Lasst uns laut sein und laut bleiben!", schrieb die Moderatorin und Schauspielerin in einem Instagram-Beitrag. Mit der Demonstration will sie Bewusstsein schaffen für das Ausmaß sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt in Deutschland.

Fernandes bedankte sich gleichzeitig bei ihren Followern für den Support, den sie seit der Veröffentlichung der Vorwürfe gegen Christian Ulmen am Donnerstag erfahren habe. Darin wirft sie ihrem Ex-Partner unter anderem vor, jahrelang Männer im Internet unter ihrem Namen mit gefälschten Profilen kontaktiert und Deepfake-Pornos von ihr verbreitet zu haben.

Ulmen selbst geht aktuell mit einem Anwalt gegen die Berichterstattung vor. Eine TAG24-Anfrage ließ er bislang unbeantwortet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Gewalt gegen Frauen finde "in der Mitte der Gesellschaft" statt, betonte Fernandes in dem Demo-Aufruf. Täter seien in den meisten Fällen nicht "gruselig dreinblickende Bösewichte. Es sind die Männer in unserer Mitte. Die Netten, die Lustigen, die Sympathischen."

Fernandes führte die jüngst veröffentlichte Dunkelfeld-Studie des Bundeskriminalamts (BKA) ins Feld. Die Zahlen sind erschreckend: Nur etwa fünf Prozent der Fälle von psychischer oder physischer Partnerschaftsgewalt und 2,4 Prozent der Fälle digitaler Gewalt werden demnach überhaupt angezeigt.