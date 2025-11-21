Zum letzten Mal Tarzan? Klaws feiert Musical-Comeback und verrät Pläne
Hamburg - Nach zwölf Jahren kehrt Disneys Musical "Tarzan" dorthin zurück, wo 2008 alles begann: ins Stage Theater Neue Flora. Die Neuauflage basiert auf der rundum modernisierten Version, die 2023 in Stuttgart Premiere feierte. Bereits am Premierenabend gab es ein emotionales Wiedersehen: Alexander Klaws (42), der zwischen 2010 und 2013 als Tarzan Kultstatus erlangte, schwang erneut an der Liane durch den Theatersaal. TAG24 und zahlreiche Promis waren beim hanseatischen Dschungel-Comeback am Donnerstag mit dabei.
Das Publikum begrüßte Klaws mit lautem Jubel, als er nur wenige Meter über den Köpfen hinwegflog. In der neuen Version schwingen die Darsteller bis zu zehn Meter über der Bühne und binden so das Publikum in jedem Rang noch mehr in die Inszenierung ein.
Wie schon in der Ursprungsversion bleibt die Luftakrobatik neben der mitreißenden, Oscar-prämierten Musik von Phil Collins (74) das Highlight des Musicals.
Ein neues Highlight ist das Bühnenbild! Das stimmt Zuschauer mithilfe einer Art Gerüsttechnik und einer LED-Wand schon bei der Platzsuche visuell auf das Dschungelabenteuer ein und sorgt auch während der Show immer wieder für Wow-Effekte.
Klaws spielt Tarzan noch ein letztes Mal für 14 Shows, danach folgt Phillip Büttner (34, "Hercules"). Doch war es das jetzt wirklich mit der Rolle für den ehemaligen DSDS-Sieger? Schließlich sagte Klaws noch im April zu TAG24, dass Fans ihn als Tarzan vermutlich nicht noch einmal sehen werden.
Doch falsch gedacht. Mit den Shows in Hamburg soll es das dann nun aber endgültig mit Tarzan gewesen sein. "Man sagt ja auch immer man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich kann in dieser Rolle irgendwann auch nicht mehr erreichen oder mehr empfinden", so Klaws gegenüber TAG24. Innerlich habe er den Punkt schon ein paar Mal erreicht, "aber jetzt wirklich", gesteht er. "Hier aufhören zu können, wo alles angefangen hat, ist einfach ein Geschenk."
Zu welchen Projekten sich Klaws in nächster Zeit schwingt, ist bislang noch nicht ganz klar. Er versichert jedoch: "Ich habe noch so viel vor, wo ich mich austoben möchte."
Frau von Alexander Klaws schließt Tarzan-Comeback nicht aus
Ein kleiner Dämpfer in all dem Spektakel ist die dramaturgisch gestraffte Geschichte. So entfällt die Figur von Janes Vater, Professor Archimedes Q. Porter, komplett. Dadurch soll die Figur der Jane selbstbewusster und als eigenständige Wissenschaftlerin auftreten und laut Stage Entertainment dem Musical einen zeitgemäßen Akzent verleihen.
Gespielt wird sie von Abla Alaoui (35, "Die Eiskönigin"), die als Jane besonders herausragt, auch wenn man die versprochene Modernisierung der Rolle vermisst. Porters Einfluss bleibt durch Janes ständige Anekdoten über ihren Vater und Aussagen wie "Das war immer Papas Traum" stets präsent.
Der Liebesgeschichte zwischen Tarzan und Jane tut das jedoch keinen Abbruch – eine Disney-Romanze, die sogar im echten Leben funktioniert hat: 2010 lernte Alexander Klaws seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller (40) auf der Bühne kennen und lieben.
Anders als Klaws tritt Scheiwiller seit 2014 nicht mehr in der Rolle als Jane auf. Ob es auch bei ihr nochmal ein Musical-Comeback geben wird? "Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ruft mich an", scherzt die 40-Jährige im TAG24-Gespräch. "Wenn Tarzan mit 42 noch einmal zurückkehrt, warum sollte Jane es mit 40 nicht auch können? Mit drei Kindern ist das natürlich eine organisatorische Herausforderung."
Das Paar habe jedoch Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Der Kleinste ist aktuell 16 Monate alt. "So langsam könnte es also auch wieder Richtung Bühne gehen", gesteht die Sängerin.
Doch nicht nur seine Jane, auch zahlreiche Promis haben eine ganz besondere Verbindung zum Disney-Klassiker und auch Alexander Klaws. "Für mich ist er das größte Highlight – einer meiner besten Freunde. Heute sehe ich ihn zum allerersten Mal live als Tarzan", so Isabel Edvardsson (43). Schließlich prägt die beiden eine ganz besondere Verbindung: der gemeinsame Sieg 2014 in der siebten Staffel von "Let's Dance".
