Zum letzten Mal Tarzan? Klaws feiert Musical-Comeback und verrät Pläne

Hamburg - Nach zwölf Jahren kehrt Disneys Musical "Tarzan" dorthin zurück, wo 2008 alles begann: ins Stage Theater Neue Flora. Die Neuauflage basiert auf der rundum modernisierten Version, die 2023 in Stuttgart Premiere feierte. Bereits am Premierenabend gab es ein emotionales Wiedersehen: Alexander Klaws (42), der zwischen 2010 und 2013 als Tarzan Kultstatus erlangte, schwang erneut an der Liane durch den Theatersaal. TAG24 und zahlreiche Promis waren beim hanseatischen Dschungel-Comeback am Donnerstag mit dabei.

Alexander Klaws (42) und seine Frau Nadja Scheiwiller (40) bei der Premiere von Disneys Musical "Tarzan" in Hamburg. © Morris Mac Matzen/Stage Entertainment

Das Publikum begrüßte Klaws mit lautem Jubel, als er nur wenige Meter über den Köpfen hinwegflog. In der neuen Version schwingen die Darsteller bis zu zehn Meter über der Bühne und binden so das Publikum in jedem Rang noch mehr in die Inszenierung ein.

Wie schon in der Ursprungsversion bleibt die Luftakrobatik neben der mitreißenden, Oscar-prämierten Musik von Phil Collins (74) das Highlight des Musicals.

Ein neues Highlight ist das Bühnenbild! Das stimmt Zuschauer mithilfe einer Art Gerüsttechnik und einer LED-Wand schon bei der Platzsuche visuell auf das Dschungelabenteuer ein und sorgt auch während der Show immer wieder für Wow-Effekte.

Klaws spielt Tarzan noch ein letztes Mal für 14 Shows, danach folgt Phillip Büttner (34, "Hercules"). Doch war es das jetzt wirklich mit der Rolle für den ehemaligen DSDS-Sieger? Schließlich sagte Klaws noch im April zu TAG24, dass Fans ihn als Tarzan vermutlich nicht noch einmal sehen werden.

Doch falsch gedacht. Mit den Shows in Hamburg soll es das dann nun aber endgültig mit Tarzan gewesen sein. "Man sagt ja auch immer man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich kann in dieser Rolle irgendwann auch nicht mehr erreichen oder mehr empfinden", so Klaws gegenüber TAG24. Innerlich habe er den Punkt schon ein paar Mal erreicht, "aber jetzt wirklich", gesteht er. "Hier aufhören zu können, wo alles angefangen hat, ist einfach ein Geschenk."

Zu welchen Projekten sich Klaws in nächster Zeit schwingt, ist bislang noch nicht ganz klar. Er versichert jedoch: "Ich habe noch so viel vor, wo ich mich austoben möchte."