Fall Christian Ulmen: Anwälte gehen nach Vorwürfen gegen "Spiegel" vor!

Berlin - Die Anwaltskanzlei von Christian Ulmen (50) geht im Zusammenhang mit den Vorwürfen seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) juristisch gegen die Berichterstattung des "Spiegel" vor!

Der Anwalt von Christian Ulmen (50) weist die Vorwürfe zurück. © Ursula Düren/dpa (Bildmontage)

"Entsprechende Darstellungen sind falsch", schreibt die Kanzlei auf X zu der Äußerung von Fernandes, dass er sogenannte Deepfake-Pornos seiner Ex-Frau verbreitet habe.

Nun soll entsprechend dagegen vorgegangen werden.

Zudem erklärte der Anwalt, dass Collien in Spanien wegen des Vorwurfs körperlicher Gewalt von der Polizei festgenommen worden sei.

"Oh mein Gott! Ich glaube es nicht!", schreibt sie daraufhin auf Instagram. Er habe nur einen kleinen Kratzer am Hals gehabt. "Und hat selbst der Polizei gegenüber geäußert, dass ich ihm keinerlei Gewalt angetan habe", so die Schauspielerin weiter.

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