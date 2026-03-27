Fall Collien Fernandes: Klaas nimmt Männer in die Pflicht: "Es sind nie Frauen. Nie!"

Berlin - Klare Kante! Im Zuge des Collien-Fernandes-Falls hat Klaas Heufer-Umlauf (42) in der aktuellen Folge von Baywatch Berlin einen beachtlichen 10-Minuten-Monolog gehalten. Der TV-Komiker nimmt die Männer in die Pflicht.

Klaas Heufer-Umlauf (42) kam aus dem Reden gar nicht mehr heraus. © Christoph Reichwein/dpa

"Es ist so eine paradoxische Mischung aus eigentlich ist es eine gute Zeit, um mal die Schnauze zu halten und mal zuzuhören, weil man nicht immer ein individueller Mensch ist, sondern Teil einer Gruppe ist und dafür genauso Verantwortung übernimmt. Diese Gruppe heißt Mann. In dieser Gruppe gibt es große Probleme", so Klaas.

Collien Fernandes (44) hatte vergangene Woche schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen (50) erhoben und diese erst am Donnerstag noch einmal präzisiert. Der Jerks-Schöpfer soll ihr unter anderem gestanden haben, diverse Fakeprofile von ihr erstellt zu haben.

Zahlreiche Promis solidarisieren sich mit Collien, Demos werden organisiert, die Debatte um digitale Gewalt gegen Frauen hat sogar den Bundestag erreicht - und auch den Podcast Baywatch Berlin.

Für Klaas aber geht es um mehr, als darum, dass ausgerechnet ihr berühmter Ehemann ihr so etwas angetan haben soll. Er sieht ein strukturelles Problem: "Das muss sich ändern. So sehr, dass wir alle ein noch viel geschärfteres Bewusstsein dafür entwickeln müssen, was dort passiert."