Collien Fernandes über Geständnis von Christian Ulmen: "Es macht ihn geil, mich zu erniedrigen"

Berlin - Die Moderatorin Collien Fernandes (44) hat in einem weiteren Instagram-Beitrag geschildert, was ihr Ex-Ehemann Christian Ulmen (50) ihr gegenüber eingeräumt haben soll.

Collien Fernandes (44) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen (50). © IMAGO / Sven Simon

Demnach habe er angegeben, einen sexuellen Fetisch entwickelt zu haben, "mit dem er nicht mehr aufhören konnte". So hätte der "Jerks"-Schauspieler einen Degradierungsfetisch.

"Es macht ihn geil, mich zu erniedrigen" und in ihrem beruflichen Umfeld auf eine Weise darzustellen, von der er gewusst habe, dass sie es "schrecklich" finden würde. Dies habe ihm nach ihren Worten ein Gefühl von Macht über sie gegeben.

Weiter erklärt Collien Fernandes auf Instagram, ihr Ex-Mann habe über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren hinweg zahlreiche Fake-Profile unter ihrem Namen in sozialen Netzwerken erstellt. Über diese Accounts habe er sowohl fremde Männer als auch Personen aus ihrem beruflichen Umfeld kontaktiert.

Dabei seien unter anderem von ihm als "erotisch" empfundene Geschichten sowie pornografische Videos und Fotos verschickt worden.

Laut ihrer Darstellung sei es ihm wichtig gewesen, dass die Inhalte authentisch wirkten und den Eindruck erweckten, sie selbst habe intime Aufnahmen von sich erstellt.