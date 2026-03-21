Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an: Ricarda Lang wird deutlich

Berlin - Im Zuge der schweren Vorwürfe von Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen (50) hat sich auch Ricarda Lang (Grüne, 32) deutlich positioniert.

14 Jahre lang waren Christian Ulmen (50) und Collien Fernandes (44) verheiratet. © Jörg Carstensen/dp

Auf Instagram bezog die Grünen-Politikerin Stellung zur entbrannten Debatte.

"Not all men. Solche Kommentare liest man gerade unter vielen Posts zur Tortur, die Collien Fernandes durchlebt hat", eröffnete sie ihre Videobotschaft.

Zwar seien "nicht alle Männer Täter", doch unterstrich Lang: "Aber die Täter sind in den meisten Fällen Männer." Besonders stößt ihr auf, dass viele Reaktionen relativierend wirken: "Wenn du solche Kommentare schreibst, solltest du dich vielleicht mal fragen, warum dein erster Impuls ist, zu überlegen, wie man das Gehörte relativieren und nicht verhindern kann."

Ferner unterstrich die 32-Jährige: "Sexualisierte Gewalt ist kein Einzelfall. Sie ist strukturell", woraufhin sie Konsequenzen forderte: "Für mich als Politikerin heißt das Gesetz, es so zu ändern, dass sie Frauen wirklich schützen."

Abschließend rief sie dazu auf: "Nicht wegschauen, nicht kleinreden, nicht relativieren", und erklärte: "Volle Solidarität mit Collien Fernandes."