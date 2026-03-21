"Grausam und ekelhaft": Schauspieler Sabin Tambrea richtet klare Worte gegen Ulmen

Berlin - Sabin Tambrea (41) wurde am Donnerstag mit dem Jupiter Award für den Psychothriller "Der Heimweg" gefeiert. Doch statt den Moment für eine Dankesrede zu nutzen, macht der "Ku'damm"-Star eine klare Ansage.

Schauspieler Sabin Tambrea (41) bezog Stellung zum Fall zwischen Collien Fernandes und Christian Ulmen. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Anlass dafür waren die aktuellen Schlagzeilen rund um Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50). Ein Thema, das Tambrea nicht einfach unter den Teppich kehren wollte.

In einem Instagram-Video der "BUNTE" zeigt der Schauspieler bei seinem Auftritt Haltung: "Es ist schlicht nicht möglich, einen Film zu prämieren, der das Thema sexualisierte Gewalt in der Ehe behandelt, ohne den Elefanten im Raum anzusprechen", erklärte er vor dem Publikum.

Die jüngsten Berichte aus der Presse hätten ihn tief erschüttert – er beschrieb sie als "grausam und ekelhaft".

