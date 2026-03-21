"Grausam und ekelhaft": Schauspieler Sabin Tambrea richtet klare Worte gegen Ulmen
Berlin - Sabin Tambrea (41) wurde am Donnerstag mit dem Jupiter Award für den Psychothriller "Der Heimweg" gefeiert. Doch statt den Moment für eine Dankesrede zu nutzen, macht der "Ku'damm"-Star eine klare Ansage.
Anlass dafür waren die aktuellen Schlagzeilen rund um Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50). Ein Thema, das Tambrea nicht einfach unter den Teppich kehren wollte.
In einem Instagram-Video der "BUNTE" zeigt der Schauspieler bei seinem Auftritt Haltung: "Es ist schlicht nicht möglich, einen Film zu prämieren, der das Thema sexualisierte Gewalt in der Ehe behandelt, ohne den Elefanten im Raum anzusprechen", erklärte er vor dem Publikum.
Die jüngsten Berichte aus der Presse hätten ihn tief erschüttert – er beschrieb sie als "grausam und ekelhaft".
Für den 41-Jährigen sei der Vorfall kein fernes Problem, sondern eines, das mitten in der Gesellschaft verankert sei. Sein Statement beendete Tambrea mit einem Weckruf: "Es ist Zeit, dass sich kein Täter mehr sicher fühlt."
Titelfoto: Bildmontage: Christophe Gateau/dpa, Soeren Stache/dpa