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"Grausam und ekelhaft": Schauspieler Sabin Tambrea richtet klare Worte gegen Ulmen

Schauspieler Sabin Tambrea (41) nutzte seine Dankesrede beim Jupiter Award für eine klare Ansage.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Sabin Tambrea (41) wurde am Donnerstag mit dem Jupiter Award für den Psychothriller "Der Heimweg" gefeiert. Doch statt den Moment für eine Dankesrede zu nutzen, macht der "Ku'damm"-Star eine klare Ansage.

Schauspieler Sabin Tambrea (41) bezog Stellung zum Fall zwischen Collien Fernandes und Christian Ulmen. (Archivfoto)
Schauspieler Sabin Tambrea (41) bezog Stellung zum Fall zwischen Collien Fernandes und Christian Ulmen. (Archivfoto)  © Christophe Gateau/dpa

Anlass dafür waren die aktuellen Schlagzeilen rund um Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50). Ein Thema, das Tambrea nicht einfach unter den Teppich kehren wollte.

In einem Instagram-Video der "BUNTE" zeigt der Schauspieler bei seinem Auftritt Haltung: "Es ist schlicht nicht möglich, einen Film zu prämieren, der das Thema sexualisierte Gewalt in der Ehe behandelt, ohne den Elefanten im Raum anzusprechen", erklärte er vor dem Publikum.

Die jüngsten Berichte aus der Presse hätten ihn tief erschüttert – er beschrieb sie als "grausam und ekelhaft".

Schauspieler Christian Ulmen (50) steht im derzeit Fokus der Medien und der Öffentlichkeit. (Archivfoto)
Schauspieler Christian Ulmen (50) steht im derzeit Fokus der Medien und der Öffentlichkeit. (Archivfoto)  © Soeren Stache/dpa

Für den 41-Jährigen sei der Vorfall kein fernes Problem, sondern eines, das mitten in der Gesellschaft verankert sei. Sein Statement beendete Tambrea mit einem Weckruf: "Es ist Zeit, dass sich kein Täter mehr sicher fühlt."

Titelfoto: Bildmontage: Christophe Gateau/dpa, Soeren Stache/dpa

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