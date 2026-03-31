Spanische Justiz will Fall Fernandes-Ulmen nach Deutschland abgeben

Berlin - Die spanische Staatsanwaltschaft auf Mallorca will die Anzeige der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen (50), an deutsche Ermittlungsbehörden abgeben.

Collien Fernandes (44) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. © Annette Riedl/dpa

Das geht aus einer Erklärung von Ulmens Anwalt Christian Schertz hervor.

Zur Begründung führte die Behörde demnach an, die spanische Justiz sei für die von Fernandes angezeigten mutmaßlichen Straftaten nicht zuständig. Die Vorfälle sollen sich "überwiegend in Deutschland zugetragen haben". Unklar ist noch, wann das Gericht über den Antrag entscheidet.

Nach Angaben einer Sprecherin des Obersten Gerichtshofs der Balearen hatte Fernandes Anfang Dezember 2025 in Palma Anzeige erstattet - unter anderem wegen mutmaßlicher Identitätsfälschung, Geheimnisverrats, öffentlicher Beleidigung, wiederholter Misshandlung und schwerer Drohungen.

Bereits zuvor war in Spanien ein anderes Verfahren im Zusammenhang mit dem Paar eingestellt worden. Dabei ging es um einen Vorwurf häuslicher Gewalt; beide wurden damals kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Da Fernandes und Ulmen auf eine weitere Verfolgung verzichteten, wurde der Fall zu den Akten gelegt.

Fernandes wirft Ulmen vor, unter ihrer Identität Fake-Accounts in sozialen Netzwerken angelegt und darüber Männer aus ihrem Umfeld kontaktiert zu haben. Über diese Profile sollen pornografische Bilder und Videos verschickt worden sein, die andere Frauen zeigten, von den Empfängern jedoch ihr zugeschrieben wurden. Zudem soll Ulmen mit einigen der Männer Telefonsex geführt haben, bei dem er sich als sie ausgab.