Uschi Glas trifft Collien Fernandes bei TV-Dreh: "Werde sie als Erstes in den Arm nehmen"

München - Uschi Glas (82) will ihrer Schauspiel-Kollegin Collien Fernandes (44) beistehen. Die beiden werden sich am Mittwoch in Hongkong beim Dreh für die neue "Traumschiff"-Folge mit dem Titel "Bangkok" sehen.

Uschi Glas (82) ist schockiert von den Vorwürfen. © Jens Kalaene/dpa

"Ich werde sie als Erstes in den Arm nehmen. Darauf freue ich mich sehr", sagte Glas der "Bild". "Collien ist eine aufgeweckte, tolle junge Frau. Was ihr offenbar passiert ist, macht mich sprachlos. Der reinste Albtraum!"

Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen (50), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Es geht unter anderem um Anmaßung des Personenstands, öffentliche Beleidigung, Offenlegung von Geheimnissen, wiederholte Körperverletzung im familiären Näheverhältnis und schwere Bedrohung.

Die Schauspielerin erklärte laut einem "Spiegel" -Bericht, Ulmen habe sie "virtuell vergewaltigt".

Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich "in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung" handle. Zudem würden "unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet".