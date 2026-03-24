Uschi Glas trifft Collien Fernandes bei TV-Dreh: "Werde sie als Erstes in den Arm nehmen"
München - Uschi Glas (82) will ihrer Schauspiel-Kollegin Collien Fernandes (44) beistehen. Die beiden werden sich am Mittwoch in Hongkong beim Dreh für die neue "Traumschiff"-Folge mit dem Titel "Bangkok" sehen.
"Ich werde sie als Erstes in den Arm nehmen. Darauf freue ich mich sehr", sagte Glas der "Bild". "Collien ist eine aufgeweckte, tolle junge Frau. Was ihr offenbar passiert ist, macht mich sprachlos. Der reinste Albtraum!"
Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen (50), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Es geht unter anderem um Anmaßung des Personenstands, öffentliche Beleidigung, Offenlegung von Geheimnissen, wiederholte Körperverletzung im familiären Näheverhältnis und schwere Bedrohung.
Die Schauspielerin erklärte laut einem "Spiegel" -Bericht, Ulmen habe sie "virtuell vergewaltigt".
Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich "in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung" handle. Zudem würden "unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet".
Statement von Collien Fernandes
Fall Ulmen-Fernandes schockiert Uschi Glas: "Das geht mir nicht in den Kopf"
Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, sei das eine "ganz grauenvolle Geschichte. Menschlich wie beruflich eine Katastrophe für Collien", sagte Uschi Glas.
"Der vertrauteste Mensch, den du hast, entpuppt sich als Feind neben dir. Das geht mir nicht in den Kopf. Wahrscheinlich wurde sie auch lange heimlich schräg von vielen Menschen angeschaut. Ich finde es toll, dass sie den Mut aufbringt, die Scham umzukehren und auf den [vermutlichen] Täter zu zeigen. Wie sie das durchsteht, bewundere ich."
Glas ist nach eigener Aussage wegen des "Traumschiff"-Drehs von Mittwoch an bis nach Ostern auf der MS Amadea. Das Schiff schippert diesmal von Hongkong über die Philippinen, Borneo, Singapur und Malaysia nach Indien.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa; Jens Kalaene/dpa (Montage)