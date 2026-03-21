Johannes Oerding reagiert auf Vorwürfe gegen Christian Ulmen: "Ich schäme mich"

Hamburg - Kaum ein Thema bestimmt dieser Tage so die Schlagzeilen wie die verstörenden Vorwürfe gegen Christian Ulmen (50) . Unter den Promis, die sich zu den Anschuldigungen von Collien Fernandes (44) äußerten, gesellte sich am Samstag auch Johannes Oerding (44).

Sänger Johannes Oerding (44) hat auf die verstörenden Vorwürfe gegen Christian Ulmen (50) reagiert. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Sänger postete am Nachmittag ein Statement auf seinem Instagram-Kanal. In weißer Schrift auf schwarzem Grund schrieb er: "Ich habe lange überlegt, ob und wie ich etwas dazu sagen soll – aber schweigen fühlt sich in diesem Moment einfach falsch an."

Was gerade an die Öffentlichkeit komme und was Fernandes laut eigener Aussage erlebt habe, mache ihn "wütend, traurig und nachdenklich zugleich", verdeutlichte der 44-Jährige.

Oerding weiter: "Es zeigt einmal mehr, wie tief verankert Respektlosigkeit, Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch in unserer Gesellschaft noch immer sind. Ich schäme mich in solchen Momenten und bei solchen Offenbarungen, ein Mann zu sein."

Gleichzeitig wisse er, dass man sich als Mann nicht wegducken dürfe. "Es reicht nicht, 'nicht so zu sein'. Wir müssen hinschauen, zuhören, Verantwortung übernehmen und klar widersprechen - im Kleinen wie im Großen", unterstrich der Wahl-Hamburger.

Seine Hoffnung: Dass das Thema weiterhin sichtbar bleibe, auch "wenn der Scheinwerfer der medialen Berichterstattung schwächer wird". Der Musiker abschließend: "Das ist eine gesellschaftliche Marathon-Aufgabe - vor allen Dingen für uns Männer."