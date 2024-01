Comedian Faisal Kawusi macht krasses Geständnis: "Eine Zeit, in der ich mich gehasst habe"

Dass es für ihn wieder nach oben geht, zeigt sich daran, dass der 32-Jährige 2023 beim Comedypreis mit von der Partie war. © Henning Kaiser/dpa

Der Negativ-Höhepunkt sollte allerdings noch folgen... In der Sendung "Chez Krömer" konfrontierte ihn Comedian Kurt Krömer (49) ein Dreivierteljahr später mit Vorwürfen des Sexismus und Rassismus, brach sogar die Show vorzeitig ab.

Wenig später beleidigte Kawusi den Moderator als "H****sohn" und "Moralapostel". All das hinterließ offenbar derart schlimme Gefühle, dass er sich das Leben nehmen wollte. "Ich wollte mich umbringen."

All das ging nach seiner Aussage sogar so weit, dass er einen Abschiedsbrief verfasste, diesen auf seinem Bett platzierte und in den Wald gefahren war.

Da packte ihn allerdings neuer Lebensmut. "Das ist nicht das Ende von Faisal. Hier beginnt die Geschichte erst. Ab da habe ich wieder angefangen zu kämpfen. Egal, wie hart es jetzt wird, ich werde kämpfen und ich werde fundamental was an mir, an meinem Leben und an meinem Verhalten ändern."

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide und Selbstverletzungen. Da sich hierbei jedoch um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.