Comedian Till Reiners im TAG24-Interview: "Ja, es ist eben ein Beruf"

Berlin/Köln - Till Reiners (38) steht als Stand-up-Comedian regelmäßig auf den deutschsprachigen Bühnen, hat mehrere Podcasts und moderiert auch noch seine eigene Show - die "Till Reiners' Happy Hour". Bald feiert diese mit einer großen Party ihren Geburtstag. Wie er so viel arbeiten kann, ohne völlig am Rad zu drehen, verriet der 38-Jährige TAG24 im Interview.

Till Reiners feiert zehn Jahre "Happy Hour". © ZDF/Willi Weber

TAG24: Zehn Jahre Happy Hour, Du hast die Sendung 2022 von Sebastian Pufpaff übernommen. Hattest Du damals Respekt vor dem Format?



Till Reiners: : Respekt habe ich immer vor Sendungen. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man den nicht so ganz verliert. Aber ich nicht gedacht: 'Oh nein, das kann ich nicht.' Da muss man ja schon so ein bisschen "Fake it till you make it"-Selbstbewusstsein mitbringen, um das dann auch zu machen.

Die ersten Sendungen war ich schon sehr aufgeregt. Das hat sich mittlerweile auf so ein Normal-Maß runtergepegelt, dass man nicht mehr drei Stunden vorher hyperventiliert. Das fühlt sich jetzt sehr gut an.

TAG24: Bist Du an der Gästeauswahl beteiligt?

Reiners: Ich kann manchmal Sachen vorschlagen, aber das macht sonst die Redaktion. Wir sind aber ein bisschen im Austausch.

TAG24: Also magst Du alle Künstler gern, bist aber nicht unbedingt der größte Fan?

Reiners: Ich liebe die alle (lacht)! Also da bin ich Gastgeber. Die allermeisten mag ich. Ob ich Fan bin oder nicht, spielt für mich nicht so eine Rolle. Ich will, dass sich alle wohlfühlen bei mir.