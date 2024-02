Bricht Cora Schumacher mit ihrer Familie? "Ich habe mir genug blutige Nasen geholt"

Bricht Cora Schumacher nach der Teilnahme im Dschungelcamp mit ihren Liebsten?

Von Maurice Hossinger

Frankfurt - Kaum aus Australien zurückgekehrt hat es Cora Schumacher (47) mit denselben alten Kamellen zu tun wie schon vor ihrem "Kurzurlaub" Down Under. Hat die Rennfahrerin in der Zwischenzeit etwas gelernt?

Drei Tage hielt es Cora Schumacher im Dschungelcamp aus. Im Anschluss konnte sie offenbar zu sich selbst finden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher Etwas mehr als zwei Wochen war die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) Teil des diesjährigen Dschungelcamps. Im echten Busch hielt es die 47-Jährige allerdings wegen gesundheitlicher Probleme nur drei Tage aus. Genug Zeit also, um sich am Hotelpool Gedanken über die Familie zu machen. Von der will die Ex-Affäre von Oliver Pocher (45) allerdings in Zukunft etwas Abstand nehmen, wie sie jüngst verriet. Noch am Flughafen gab Cora TV-Sender RTL bekannt, sich vorerst nicht mehr bei ihrem Sohn David (22) melden zu wollen. Der Grund: zu viele blutige Nasen in der Vergangenheit!

Promis & Stars Todes-Drama bei den Amigos! Trauriger Abschied nach 44 Jahren "David hat meine Telefonnummer. Ich denke, ich habe mir jetzt genug blutige Nasen abgeholt und bin immer für ihn da. Wenn er mich sprechen möchte, bin ich immer für ihn erreichbar." Autsch! Blutet ihr da nicht das Mutterherz?

Cora Schumacher kommt nicht zur Ruhe