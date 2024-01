Cora Schumacher äußert Wunsch: Muss dieser Mann jetzt Australien verlassen?

Cora Schumacher (47) scheint es nach ihrem Dschungelcamp-Aus wieder besser zu gehen. © Screenshot/Instagram/coraschumacher

Denn wie die "Bild"-Zeitung berichtet, gebe es erneut Wirbel zwischen der Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) und ihrem Australien-Begleiter. Bei einem Streit, der bereits die Runde gemacht haben soll, ginge es angeblich um persönliche Vorwürfe.

"Sie fühlt sich von ihrer Begleitung vernachlässigt", so eine Produktionsquelle gegenüber dem Medium.

Zwar zeigten sich Cora und Jörg demonstrativ in den sozialen Medien, doch die harmonische Fassade soll Risse haben. Denn angeblich soll ihr Kumpel vor Ort fiese Behauptungen über die Ex-Schwägerin von Michael Schumacher (55) verbreitet haben.

Zuletzt soll der 53-Jährige auch vermehrt ohne Cora unterwegs gewesen sein. Dafür aber scheint er mit vielen anderen Begleitern das Leben in Down Under zu genießen.

Außerdem scheinen sich beide auch nicht mehr auf Instagram zu folgen. Ein Indiz: Egal, welche Events anstehen, Jörg verlinkt viele Personen - nur eine nicht: nämlich Cora.