Sucht Cora Schumacher den Zoff? Mit diesem Mann soll sie sich jetzt verkracht haben

Sie soll ihrem Freund sogar weiß gemacht haben, wieso dieser überhaupt in Australien sei - nur ihretwegen.

Während die Mitcamper alle weiterhin noch im Dschungel sind, ist Cora nach Tag 3 freiwillig gegangen. © Stefan Thoyah/RTL+/dpa

Gut möglich also, dass Cora von einem Schlamassel rund um die geplatzte Affäre mit Olli innerhalb weniger Tage auch mit Kumpel Jürg Stress vom Zaun bricht.

Dabei sah es noch Augenblicke nach ihrem - wegen gesundheitlicher Probleme - Busch-Aus nach einer harmonischen Freundschaft aus. Diesen Eindruck vermittelte ihr Begleiter höchst persönlich, als dieser ihr noch den Rücken frei gehalten hatte.

"Wir wissen ja, was sie rausgehauen hat. Ich glaube, dass das in ihrem Kopf ist. Sie kann nicht kontrollieren, was außen passiert. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt mit sein könnte."

Wie die 47-Jährige zu den erst vor wenigen Tagen aufkommenden Gerüchten um ihre Affäre zu Olli steht, machte sie erst jüngst selbst deutlich und distanzierte sich vom Comedian. "Ich brauche keinen Oliver Pocher", stellte die frisch gebackene Australien-Urlauberin klar.

Das letzte Wort dürfte auch mit Kumpel Jörg noch nicht gesprochen sein.