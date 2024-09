Cora Schumacher hetzt heftig gegen Ralf! "Was muss man für ein Mensch sein ..."

In ihrer Instagram-Story konfrontierte Cora Schumacher ihren Ex-Mann Ralf am Montagmorgen mit heftigen Vorwürfen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Schuld am neuesten Wutausbruch der Kurzzeit-Dschungelcamperin ist offenbar der Verkauf des Familien-Anwesens in Salzburg!

Via Instagram-Story wetterte die Ex-Affäre von Olli Pocher (46) über das Verhalten ihres Ex-Mannes, ließ dabei nach wie vor kein gutes Haar an ihm. "Ich erfahre durch ein Immobilienportal, dass unser gemeinsamer Familienwohnsitz in Salzburg verkauft wird - das Haus, in dem zuletzt nur noch unser Kind gelebt hat."

Statt einer Kontaktaufnahme des TV-Experten, wieso und weshalb das Grundstück zum Verkauf stehe, soll Cora eigenen Angaben zufolge kein Sterbenswörtchen zu hören bekommen haben.

Aber nicht nur die Tatsache, dass ihr langjähriges Dach über dem Kopf schon bald von Fremden bezogen werden dürfte, macht der Blondine schwer zu schaffen.

Auch um Sohn David (22) macht sie sich allem Anschein nach große Sorgen.