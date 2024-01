Cora Schumacher in Geheimhotel versteckt: Das ist der Grund für die Maßnahme!

Nun soll auch klar sein, was nach ihrem Ende im australischen Busch passiert sein soll. Wie " BILD " berichtet, wurde die 47-Jährige nach dem Abbruch in ein geheimes Hotel gebracht. Dort wird sie angeblich bis zur nächsten Dschungelcamp-Folge von RTL versteckt gehalten. "Hier soll sie erst einmal durchatmen und sich erholen. Es sollen KEINE Informationen nach außen dringen!", erklärte Insider gegenüber dem Medium.

Schon am zweiten Tag brach das Model in Tränen aus. © RTL

Auch ihr Begleiter Jörg Kunze (53) wisse nicht, was genau vorgefallen ist. "Ich habe sie weder gesehen noch gesprochen", erklärte er gegenüber "BILD".

An den ersten Tagen hatte Cora für enorme Aufregung gesorgt. In der Auftaktfolge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Freitag (19. Januar) plauderte Cora bereits nach wenigen Stunden aus dem privaten Nähkästchen und gab preis, dass sie sich in den Kölner Comedian Oliver Pocher (45) verliebt habe.

"Ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet ... Verliebt b***en ist schon toll", gestand sie.

Zudem verriet sie auch, dass ihr Ex-Mann ihr "eine ordentliche Stange Geld geboten" habe, damit sie wieder ihren Geburtsnamen Brinkmann annimmt.

Doch der Vorschlag des 48-Jährigen stieß bei der Blondine nur auf wenig Gegenliebe. Kein Wunder, immerhin ist und bleibt der Name "Schumacher" eine Eintrittskarte für die deutsche Medienwelt.

Zwar scheint die Frage, wo Cora abgeblieben ist, beantwortet zu sein, aber eine genaue Aufklärung könnte es am heutigen Montagabend ab 22.15 Uhr bei RTL oder RTL+ geben, wenn es wieder heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"