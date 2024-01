Dschungelcamp: Cora Schumacher spricht über Affäre mit Oliver Pocher

Australien - 20 Jahre nach der ersten Staffel feierte das Dschungelcamp am Freitag Jubiläum. Damals noch mit Costa Cordalis, Daniel Küblböck oder Caroline Beil am Start, zogen diesmal Anya Elsner, Fabio Knez und Leyla Lahouar ein. Kleinere Namen werden aber mit Sicherheit nicht weniger Unterhaltung bedeuten - das zeigte schon Tag 1!

Für alle, die es noch nicht gecheckt haben: Cora hat was mit Oliver Pocher (45).

Und: "Ihr stellt mich immer so dar, als würde ich nur bumsen wollen. Nein, ich bin so ein bisschen verknallt halt. Oh mein Gott, wenn ihr wüsstet ..." Im Dschungeltelefon wird sie konkret: "Olli, der Witzige aus Köln. Amira [Pocher, 31] hat Christian [Düren 33], den Schönen und ich Olli, den Witzigen."

Als in trauter Runde im bereits bezogenen Camp der Sextalk beginnt, ahnen alle noch nicht, mit welcher Überraschung dieser endet.

Die Leibesvisitation bringt - wer hätte es anders vermutet - natürlich auch Schmuggelware zum Vorschein. Kim wollte ein Kondom mit ans knisternde Lagerfeuer nehmen. "Man weiß ja nie", kichert sie. Schäferstündchen mit Ex Mike Heiter (31) also abgeblasen?

Während zehn der zwölf aus Funk und Fernsehen bekannten Gesichter per Helikopter im Dschungel abgeworfen werden, kommen Camp-Opi Heinz und Cora rockermäßig per Trike angedüst.

Kims Schuhe findet er gar nicht schön, die Limette im Drink auch nicht und er macht klar: "Keiner rülpst mich an, da haste gleich einen in der Fresse!" Hoffentlich bleibt der "7 Zwerge"-Schauspieler lange im Camp!

Die Zusammenkunft auf einer süßen Yacht zu Beginn der Show ist freilich der letzte Luxus, den die Promis in den kommenden zwei Wochen erfahren werden. Dort fällt Kim Virginia (28) mit freizügigem Outfit auf, Twenty4Tim mit XXL-Dschungel-Nails und der 72-jährige Heinz Hoenig pflaumt direkt mal alle an.

Cora Schumacher und Lucy Diakovska (beide 47) haben ihre Mühe. © Bildmontage: RTL/Stefan Thoyah

Nach den ersten seichten Prüfungen - Cora und Heinz holen beide Sterne, die restlichen zehn immerhin sieben - geht es nach der Ankunft im Camp direkt zu den kulinarischen Delikatessen in Down Under.

Am Airport-Kofferband gibt's allerlei Köstlichkeiten. In die Plappermäuler geschoben werden wollen und sollen Schweinepenis und -nase, Ziegenhoden, Kotzfrucht, pürierter Schlammfisch, Hühnerherz oder Ochsenherzsoße. An Guadn!

Leyla Lahouar (27) ist schockiert, was auf Sarah Kerns (55) Tellerchen landet. "Echt jetzt? Sie muss den ganzen Pimmel essen?"

Nicht alle kriegen die Köstlichkeiten in den Mund und durch die Speiseröhre in den Magen. Sechs von zwölf möglichen Sternen werden erkaut.