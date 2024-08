Cora Schumacher macht Ernst: Sie will zurück ins Dschungelcamp - unter dieser Bedingung!

Köln - Sie ist aktuell in aller Munde! Trotz des anhaltenden Familien-Zoffs mit Ex-Mann Ralf (49) hat sich Cora Schumacher (47) jetzt selbst für das nächste Dschungelcamp ins Spiel gebracht.

Ganz große Probleme hätte sie demnach mit dem Lagerfeuer-Rauch im Camp gehabt. Offenbar soll ihr eine vorangegangene Asthma- und Long-Covid-Erkrankung so schlimm auf die Lunge geschlagen haben, dass der Rauch sein Übriges tat.

Ihren ersten Anlauf musste sie nach nur drei Tagen aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Schuld am Dschungel-Drama soll damals ihr starker Husten gewesen sein, erzählt sie in einem RTL-Interview .

Schon bald könnte die Ex-Affäre von Oliver Pocher (46) erneut nach Australien reisen. Denn: Cora will offenbar nochmal ins Camp!

Zuvor ließ sie allerdings die Affären-Bombe mit Olli Pocher platzen. © RTL

Jetzt aber die Rolle rückwärts: "Vielleicht ergibt sich ja tatsächlich noch mal irgendwann eine Möglichkeit. Meine Managerin würde mich bestimmt umbringen. Also für 25 Prozent Gage komme ich noch mal!"

Geht RTL tatsächlich auf ihren Vorschlag ein? Für haufenweise Gesprächsstoff dürfte momentan mehr als gesorgt sein.

Denn seit Wochen halten sich die Gerüchte in der Luft, dass die 47-Jährige schon vorher von der Beziehung ihres Ex-Mannes mit Freund Etienne (34) gewusst haben soll.

Das geht aus einem Chatverlauf-Leak des Formel-1-Experten hervor. Erst vergangene Woche nutzte Cora die Gelegenheit, um in einem ausführlichen und pikanten Interview mit dem SPIEGEL über ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge zu sprechen.

Aber warum würde sie sich einen zweiten Dschungel überhaupt antun? "Ich habe mich da extremst wohlgefühlt. Das war so genau mein Ding. Eigentlich fand ich das so schade, weil ich habe das total genossen, so nachts."