Cora Schumacher packt über ihr Tränen-Video aus - und gibt Ex-Mann Ralf die Schuld!

Zwischen Cora Schumacher (47) und ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (48) kracht es wieder gewaltig. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher, Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshots)

"Kennt ihr das Gefühl, wenn der Boden unter euren Füßen plötzlich nachgibt und ihr in die Dunkelheit stürzt, verraten von den Menschen, die euch am nächsten stehen sollten?" Mit diesen Worten wandte sich die Blondine via Instagram-Story an ihre Fans.

Weinend im Auto sitzend legte sie anschließend noch weiter nach: "Diese lähmende Erkenntnis, dass niemand an euch glaubt und euch fallen lässt wie ein Blatt im Sturm? Der Schmerz der Enttäuschung ist eine mächtige Kraft, die uns niederdrückt […]."

Gegenüber "Bild" offenbart Cora jetzt, dass ihr Ex-Mann Ralf Schumacher (48) hinter dem mentalen Zusammenbruch stecken soll. Sie erklärt: "Auch neun Jahre nach der Scheidung schickt er mir immer wieder Anwaltspost, will mir öffentlich den Mund verbieten lassen."

Von 2001 bis 2009 galten das ehemalige Model und der ehemalige Formel-1-Rennfahrer als echtes Promi-Traumpaar. Der gemeinsame Sohn David (22) krönte ihre Liebe. Doch die Beziehung zerbrach. Seit 2015 sind Cora und Ralf geschieden.