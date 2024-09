Cora will doch weiter Schumacher heißen: "Jetzt erst recht!"

Köln - Von wegen Namensänderung: Cora Schumacher (47) will auch weiter so heißen wie bisher! Das verkündete die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher (49) nun auf Instagram. Und holte dabei direkt zum nächsten Rundumschlag im Familien-Drama gegen ihren Ex-Ehemann aus.

Geht der Rosenkrieg der Schumachers jetzt also in die nächste Runde? Ralf hat sich auf die brisante Namens-Ankündigung von Cora bislang noch nicht geäußert.

Und weiter: "Den Gefallen werde ich Ralf nicht tun. Nein, nein! Ich werde jetzt das ausgleichen, was er mir angetan hat. Mich zehn Jahre lang zu verklagen inklusive Anwaltskosten, bloß damit ich niemanden erzähle, dass ich zum Ende der Ehe herausgefunden haben soll, dass er die ganze Zeit schwul war", poltert die 47-Jährige.

Ursprünglich hatte sie nach der Fehde mit ihrem Ex-Ehemann Ralf um die Frage, wer von beiden wann was über sein Coming-out wusste, vor, den Nachnamen Schumacher abzulegen . Doch daraus wird ihrer Aussage nach nun doch nichts. Und das hat auch einen bestimmten Grund, wie Cora dann ebenfalls erklärt:

"Ja hallo erstmal, mir geht es jetzt wieder ein wenig besser", begrüßt Cora ihre Follower und packt danach direkt die brisanten Neuigkeiten aus: "Meinen Namen werde ich, lass mal kurz überlegen, behalten! Jetzt erst recht!", so die 47-Jährige bewusst bockig in die Kamera.

Ralfs und Coras gemeinsamer Sohn David Schumacher (22, l.) stand von Anfang an hinter der Entscheidung seines Vaters, seine Liebe zu einem Mann öffentlich zu machen. © Bildmontage: Instagram/davidschumacher_official, Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshots)

Erstmal in Rage erhebt Cora dann noch weitere Vorwürfe und die beziehen sich auf den gemeinsamen Sohn David (22). Seit gut zwei Jahren haben die beiden praktisch keinen Kontakt mehr, was ihrer Meinung nach am Verhalten von Ralf liegt.

"Fände ich super, wenn er das mal wiedergutmachen würde. Auch mal ganz abgesehen von unserem gemeinsamen Sohn, dass er zumindest das wieder in Ordnung bringt", so Cora zum zerrütteten Mutter-Sohn-Verhältnis.

Ob David Schumacher das wiederum überhaupt interessiert, ist fraglich. Der 22-Jährige hatte sich nach der Bekanntgabe, dass sein Vater nun einen Mann liebt, demonstrativ hinter Ralf gestellt.