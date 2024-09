Gibt es im Leben von Cora Schumacher eine neue Liebe? Ex-Frau von Ralf klärt auf

Hamburg/Köln - Cora Schumacher (47) ist seit Anfang des Jahres wieder in aller Munde. Erst ihr merkwürdiger Auftritt im "Dschungelcamp", dann die Streitigkeiten mit Ex-Mann Ralf (49) wegen seines Coming-outs. Viel Trubel in letzter Zeit also. Doch wie geht es der 47-Jährigen eigentlich?