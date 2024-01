Ist die Familie Schumacher Schuld an ihrem Dschungelcamp-Aus? Jetzt spricht Cora Klartext!

Australien - Am vergangenen Sonntag sorgt Cora Schumacher (47) im Dschungelcamp für einen Paukenschlag. Die Ex-Frau des sechsfachen Formel-1 -Rennsiegers Ralf Schumacher (48) entscheidet sich freiwillig, den australischen Busch zu verlassen. Doch was sind ihre Gründe dafür?

Cora Schumacher (47) war 15 Jahre mit Ex-Mann Ralf verheiratet. © Screenshot/Instagram/coraschumacher

Die amtierende Dschungelkönigin, Djamila Rowe (56), die auch sehr gut mit Cora befreundet ist, mutmaßt, dass ein Schreiben nach Down Under gekommen ist, da die 47-Jährige viel am Lagerfeuer preisgegeben hatte.

Das jedoch streitet die Ex-Schwägerin von Motorsport-Legende Michael Schumacher (55) jetzt ab. "Was die Post von Anwälten betrifft, ich habe keine erhalten. Bezüglich der Familie Schumacher, sei es Michael und Corinna oder Ralf, ich kann und darf sagen, was ich will", erklärt sie in einem Interview gegenüber "BILD".

Dass sie nicht sage, liege an ihrem Respekt und Anstand. Sie werde sich aber nicht mehr unterkriegen lassen und entscheide selbst, was sie sage und was nicht.

Wie das Medium weiter berichtet, gehört Cora auch nicht zum engsten Kreis der Schumi-Freunde, die den Formel-1-Rekordchampion auch heute besuchen dürfen.

Diesbezüglich hat RTL-Reporter Felix Görner (57) erst kürzlich verraten, dass es maximal 20 Menschen seien, die überhaupt an Michael herangelassen werden.