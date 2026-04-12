Liebes-Aus bei Cora Schumacher: Ist ihr Ex Steven ein krimineller Lügner?

Düsseldorf/Texas - Nach dem tragischen Liebes-Aus bei Cora Schumacher (49) kommen offenbar immer weitere Details rund um ihren Ex-Freund Steven Bo Bekendam (44) ans Licht. Wollte der Amerikaner etwa seinen eigenen Tod vortäuschen?

Drei Monate hat die Liebe zwischen Cora Schumacher und Steven Bo Bekendam gehalten, jetzt ist schon wieder alles vorbei. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Exakt drei Monate nach dem Outing ihrer neuen Beziehung liegt die Liebe wieder in Schutt und Asche...

Schuld daran soll die Tatsache gewesen sein, dass der 44-Jährige neben Cora noch Beziehungen zu anderen Frauen geführt haben soll.

Jetzt kommt raus: Eine Unbekannte soll Cora eine Nachricht geschrieben und darin äußerst brisante Neuigkeiten verraten haben - das will BILD erfahren haben.

"Er ist tatsächlich noch verheiratet und hat Kinder. Er kümmert sich nicht um sie. Er hat seine Frau vergangenes Jahr betrogen, wurde erwischt und hat danach all die Brandstiftungen und Straftaten begangen. Hatte einen mentalen Zusammenbruch", heißt es in der anonymen Mitteilung.

Für Cora selbst ist die Liebes-Reise mit Steven ein für alle Mal erledigt. "Ich habe keine Ahnung mehr, was stimmt und was nicht. Deswegen möchte ich keinen Kontakt mehr haben mit diesem Mann."