Liebes-Aus bei Cora Schumacher: Ist ihr Ex Steven ein krimineller Lügner?
Düsseldorf/Texas - Nach dem tragischen Liebes-Aus bei Cora Schumacher (49) kommen offenbar immer weitere Details rund um ihren Ex-Freund Steven Bo Bekendam (44) ans Licht. Wollte der Amerikaner etwa seinen eigenen Tod vortäuschen?
Exakt drei Monate nach dem Outing ihrer neuen Beziehung liegt die Liebe wieder in Schutt und Asche...
Schuld daran soll die Tatsache gewesen sein, dass der 44-Jährige neben Cora noch Beziehungen zu anderen Frauen geführt haben soll.
Jetzt kommt raus: Eine Unbekannte soll Cora eine Nachricht geschrieben und darin äußerst brisante Neuigkeiten verraten haben - das will BILD erfahren haben.
"Er ist tatsächlich noch verheiratet und hat Kinder. Er kümmert sich nicht um sie. Er hat seine Frau vergangenes Jahr betrogen, wurde erwischt und hat danach all die Brandstiftungen und Straftaten begangen. Hatte einen mentalen Zusammenbruch", heißt es in der anonymen Mitteilung.
Für Cora selbst ist die Liebes-Reise mit Steven ein für alle Mal erledigt. "Ich habe keine Ahnung mehr, was stimmt und was nicht. Deswegen möchte ich keinen Kontakt mehr haben mit diesem Mann."
Cora Schumacher will mit Ex Steven Bo Bekendam nichts mehr zu tun haben
Der soll übrigens laut Bericht noch mehr Dreck am Stecken gehabt haben. Sogar so sehr, dass der 44-Jährige in der Vergangenheit versucht haben soll seinen eigenen Tod vorzutäuschen.
Dafür soll der US-Amerikaner sein eigenes Haus angezündet und einen Autounfall verursacht haben. Wie es weiter heißt, soll der Texaner seine Ex-Freundin in seinem Haus mit einer Schrotflinte bedroht und in die Luft geschossen haben, damit diese verschwindet.
Seiner mutmaßlichen Frau und seinen Kindern darf sich Coras Ex-Lover übrigens auch nicht mehr nähern - per einstweiliger Verfügung.
Die Düsseldorferin ist sich sicher: Ihr Steven hat sie dauerhaft betrogen, vermutlich nie richtig geliebt. "Ich begann immer mehr zu realisieren, dass er, während er unsere Zukunftspläne schmiedete, offenbar mindestens eine 'Side-Chick' im Schatten hielt und mich hinhalten wollte."
Für die Zukunft wünscht sie ihm, dass er "den wahren Wert von bedingungsloser Liebe erkennt. Liebe mit Bedingungen ist keine bedingungslose Liebe", stellt die 49-Jährige klar.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher