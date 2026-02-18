Romantik-Anfall von Cora Schumacher: Diese Worte widmet sie ihrem US-Lover

Cora Schumacher ist verliebt und alle sollen es sehen. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher turtelt derzeit verliebt durch die USA.

Von Maurice Hossinger

Wichita Falls/Texas (Vereinigte Staaten) - Noch ist die Liebe zwischen Cora Schumacher (48) und ihrer neuen Flamme Steven Bo Bekendam (43) frischer Natur. Trotzdem schenkt die Ex von Ralf Schumacher (50) dem Amerikaner eine entzückende Liebesbotschaft nach der anderen.

Cora Schumacher zeigte sich zuletzt immer wieder bis über beide Ohren verliebt auf Instagram.
Cora Schumacher zeigte sich zuletzt immer wieder bis über beide Ohren verliebt auf Instagram.  © Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Nachdem die ehemalige Kurzzeit-Dschungelcamperin in der Vorwoche ihren internationalen Führerschein einsacken konnte und ab sofort in den USA offiziell Auto fahren darf, folgt jetzt der nächste Romantik-Anfall.

Auf Instagram findet die 48-Jährige kurze, knappe, aber trotzdem rührende Worte, um ihrem Steven ihre Liebe auszudrücken. "He’s worth the Fort — he’s the one", heißt es am Mittwoch.

Auf Deutsch: "Er ist die Festung wert, er ist der eine", schreibt die sichtlich über beide Ohren verliebte Cora über ihren neuen Freund, den sie vor Monaten über eine Online-Dating-App kennengelernt hat.

Nach Trennung von Daniel: So denkt Patrice Aminati über eine neue Beziehung mit Krebs im Endstadium
Patrice Aminati Nach Trennung von Daniel: So denkt Patrice Aminati über eine neue Beziehung mit Krebs im Endstadium

Passend zu den neuesten Worten teilt Cora außerdem ein zuckersüßes Knutschfoto, das das frisch verliebte Pärchen vor der Shoppingmeile Stockyards Station in Fort Worth (Texas) zeigt.

Cora Schumacher schwebt nach Medien-Drama auf Wolke sieben

Die Ex von Ralf Schumacher hat in Steven Bo Bekendam offenbar ihr neues Glück gefunden.
Die Ex von Ralf Schumacher hat in Steven Bo Bekendam offenbar ihr neues Glück gefunden.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Unmittelbar zuvor hatte die langjährige Rennfahrerin ein Video auf Instagram hochgeladen, das sie verschmust an der rechten Schulter ihres Steven zeigt, während sie ihm bei der Fahrt den Kopf krault und in die Kamera blickt.

Ähnlich zu gehen scheint es aber auch dem US-Amerikaner selbst. Auch er freut sich über die Liebe zu seiner Cora. "Wir haben beide viel durchgemacht und das Leben hat uns auf die Probe gestellt. Sie ist einer der größten Glücksfälle. Außerdem sehen wir zusammen auch gut aus."

Der Meinung des Texaners nach zu urteilen sei die Ex-Frau von Ralf eine glatte "10 von 10".

Einbruch bei Haftbefehl: Seine Frau Nina entdeckt die Täter
Promis & Stars Einbruch bei Haftbefehl: Seine Frau Nina entdeckt die Täter

Durch die Shoppingmall und Co. spaziert Steven derweil in einem schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "My girlfriend will kill you", zu Deutsch: "Meine Freundin wird dich killen". Seine bessere Hälfte kann vom Anblick nicht genug bekommen und antwortet: "Naja, er ist einfach verdammt heiß."

Das lassen wir einfach mal so stehen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Mehr zum Thema Cora Schumacher: