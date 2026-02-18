Romantik-Anfall von Cora Schumacher: Diese Worte widmet sie ihrem US-Lover

Cora Schumacher ist verliebt und alle sollen es sehen. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher turtelt derzeit verliebt durch die USA.

Von Maurice Hossinger

Wichita Falls/Texas (Vereinigte Staaten) - Noch ist die Liebe zwischen Cora Schumacher (48) und ihrer neuen Flamme Steven Bo Bekendam (43) frischer Natur. Trotzdem schenkt die Ex von Ralf Schumacher (50) dem Amerikaner eine entzückende Liebesbotschaft nach der anderen.

Cora Schumacher zeigte sich zuletzt immer wieder bis über beide Ohren verliebt auf Instagram. © Screenshot/Instagram/Cora Schumacher Nachdem die ehemalige Kurzzeit-Dschungelcamperin in der Vorwoche ihren internationalen Führerschein einsacken konnte und ab sofort in den USA offiziell Auto fahren darf, folgt jetzt der nächste Romantik-Anfall. Auf Instagram findet die 48-Jährige kurze, knappe, aber trotzdem rührende Worte, um ihrem Steven ihre Liebe auszudrücken. "He’s worth the Fort — he’s the one", heißt es am Mittwoch. Auf Deutsch: "Er ist die Festung wert, er ist der eine", schreibt die sichtlich über beide Ohren verliebte Cora über ihren neuen Freund, den sie vor Monaten über eine Online-Dating-App kennengelernt hat. Patrice Aminati Nach Trennung von Daniel: So denkt Patrice Aminati über eine neue Beziehung mit Krebs im Endstadium Passend zu den neuesten Worten teilt Cora außerdem ein zuckersüßes Knutschfoto, das das frisch verliebte Pärchen vor der Shoppingmeile Stockyards Station in Fort Worth (Texas) zeigt.

Cora Schumacher schwebt nach Medien-Drama auf Wolke sieben