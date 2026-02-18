Romantik-Anfall von Cora Schumacher: Diese Worte widmet sie ihrem US-Lover
Wichita Falls/Texas (Vereinigte Staaten) - Noch ist die Liebe zwischen Cora Schumacher (48) und ihrer neuen Flamme Steven Bo Bekendam (43) frischer Natur. Trotzdem schenkt die Ex von Ralf Schumacher (50) dem Amerikaner eine entzückende Liebesbotschaft nach der anderen.
Nachdem die ehemalige Kurzzeit-Dschungelcamperin in der Vorwoche ihren internationalen Führerschein einsacken konnte und ab sofort in den USA offiziell Auto fahren darf, folgt jetzt der nächste Romantik-Anfall.
Auf Instagram findet die 48-Jährige kurze, knappe, aber trotzdem rührende Worte, um ihrem Steven ihre Liebe auszudrücken. "He’s worth the Fort — he’s the one", heißt es am Mittwoch.
Auf Deutsch: "Er ist die Festung wert, er ist der eine", schreibt die sichtlich über beide Ohren verliebte Cora über ihren neuen Freund, den sie vor Monaten über eine Online-Dating-App kennengelernt hat.
Passend zu den neuesten Worten teilt Cora außerdem ein zuckersüßes Knutschfoto, das das frisch verliebte Pärchen vor der Shoppingmeile Stockyards Station in Fort Worth (Texas) zeigt.
Cora Schumacher schwebt nach Medien-Drama auf Wolke sieben
Unmittelbar zuvor hatte die langjährige Rennfahrerin ein Video auf Instagram hochgeladen, das sie verschmust an der rechten Schulter ihres Steven zeigt, während sie ihm bei der Fahrt den Kopf krault und in die Kamera blickt.
Ähnlich zu gehen scheint es aber auch dem US-Amerikaner selbst. Auch er freut sich über die Liebe zu seiner Cora. "Wir haben beide viel durchgemacht und das Leben hat uns auf die Probe gestellt. Sie ist einer der größten Glücksfälle. Außerdem sehen wir zusammen auch gut aus."
Der Meinung des Texaners nach zu urteilen sei die Ex-Frau von Ralf eine glatte "10 von 10".
Durch die Shoppingmall und Co. spaziert Steven derweil in einem schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "My girlfriend will kill you", zu Deutsch: "Meine Freundin wird dich killen". Seine bessere Hälfte kann vom Anblick nicht genug bekommen und antwortet: "Naja, er ist einfach verdammt heiß."
Das lassen wir einfach mal so stehen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher