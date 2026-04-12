Cora Schumacher trennt sich von Lover - und erhebt schwere Vorwürfe
Düsseldorf - Es will wohl einfach nicht klappen mit der großen Liebe bei Cora Schumacher (49). Die Düsseldorferin hat ihre Romanze zum US-Amerikaner Steven Bo Bekendam (44) beendet - und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Mann, bei dem sie hoffte, endlich angekommen zu sein.
Seit einigen Monaten schwebte die Ex-Frau vom ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (50) auf Wolke sieben. Immer wieder reiste sie in die Vereinigten Staaten, um ihren Traummann zu treffen. Ihre 434.000 Instagram-Follower nahm sie dabei natürlich regelmäßig mit auf die Reise.
Das war einmal! Nun hat sie überraschend einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen.
"Steven und ich sind kein Paar mehr", bestätigte sie gegenüber der "BILD"-Zeitung und fügte außerdem hinzu: "Es bricht mir das Herz, einen Mann zu sehen, der so verloren wirkt, dass man ihn einfach nur lieben und beschützen möchte."
Als Grund für das Liebes-Aus führt Schumacher das Verhalten des 44-Jährigen an.
"Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein. Ich fühlte mich manipuliert. Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmäßigen Realität suchte", sagte sie.
Cora Schumacher plante Hochzeit mit US-Amerikaner Steven Bo Bekendam
Was sie damit meint: Der Texaner hatte neben Schumacher wohl noch eine weitere Partnerin an seiner Seite.
"Immer mehr fielen mir in unserer Beziehung parallele Kommunikationen auf seinem Handy mit anderen Frauen auf", erzählte die 49-Jährige und wurde deutlich: "Ich begann zu realisieren, dass er […] offenbar mindestens eine andere Frau im Schatten hielt."
Für die 49-Jährige ein Vertrauensbruch, den sie so nicht akzeptieren konnte - und der sie schwer belastet. "Ich wollte Steven glauben. Wollte ihm vertrauen, wollte endlich ankommen. Ich sehne mich nach einer Liebe, die ehrlich und auf Augenhöhe ist und in der man gemeinsam alt werden kann. Ich dachte, Steven wäre dieser Mann. Aber nein, er ist es nicht."
Dabei hatte alles wie im Märchen begonnen!
Die beiden lernten sich im Oktober 2025 über eine Dating-App im Netz kennen. Nach vielen Nachrichten und Telefonaten folgten persönliche Treffen in den USA - und schließlich die Hoffnung: Er könnte der Eine sein.
Sogar Hochzeitspläne schmiedeten die Turteltauben bereits, wie Schumacher gegenüber "BILD" verriet: "Steven will unbedingt, dass wir heiraten. Wir reden auch darüber, gemeinsam eine Farm zu kaufen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots, 2)