Cora Schumacher trennt sich von Lover - und erhebt schwere Vorwürfe

Düsseldorf - Es will wohl einfach nicht klappen mit der großen Liebe bei Cora Schumacher (49). Die Düsseldorferin hat ihre Romanze zum US-Amerikaner Steven Bo Bekendam (44) beendet - und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Mann, bei dem sie hoffte, endlich angekommen zu sein.

Cora Schumacher (49) geht wieder allein durchs Leben. © Instagram/coraschumacher (Screenshot)

Seit einigen Monaten schwebte die Ex-Frau vom ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (50) auf Wolke sieben. Immer wieder reiste sie in die Vereinigten Staaten, um ihren Traummann zu treffen. Ihre 434.000 Instagram-Follower nahm sie dabei natürlich regelmäßig mit auf die Reise.

Das war einmal! Nun hat sie überraschend einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen.

"Steven und ich sind kein Paar mehr", bestätigte sie gegenüber der "BILD"-Zeitung und fügte außerdem hinzu: "Es bricht mir das Herz, einen Mann zu sehen, der so verloren wirkt, dass man ihn einfach nur lieben und beschützen möchte."

Als Grund für das Liebes-Aus führt Schumacher das Verhalten des 44-Jährigen an.

"Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein. Ich fühlte mich manipuliert. Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmäßigen Realität suchte", sagte sie.