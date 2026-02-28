David Schumacher heiratet heimlich und lädt Mama Cora nicht ein: "Einfach nur unfassbar traurig"

Düsseldorf - David Schumacher (24) hat in Salzburg still und heimlich seine langjährige Freundin Vivien Keszthelyi (25) geheiratet . Doch als die Hochzeitsglocken läuteten, war Mutter Cora (49) nicht mit dabei. Jetzt hat sie sich dazu geäußert.

Cora Schumacher (49) wurde von ihrem Sohn nicht zu dessen Hochzeit eingeladen. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Während enge Freunde und wenige Familienmitglieder der standesamtlichen Trauung beiwohnen durften, war die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin nicht eingeladen.

"Als Mama bin ich nicht böse auf meinen Sohn, sondern einfach nur unfassbar traurig, dass es so ist, wie es ist. Das ist alles, was ich dazu sagen kann", erklärt das einstige Erotikmodel gegenüber "Bild".

Trotz allem wünsche sie dem 24-jährigen Rennfahrer nur das Beste. "Ich bin immer für ihn da und werde ihn immer über alles lieben. Er soll den schönsten Tag in seinem Leben in vollen Zügen genießen und ich hoffe sehr, dass er glücklich ist", so Cora.

Nachdem es in den vergangenen Jahren nicht unbedingt harmonisch zwischen der 49-Jährigen und ihrem Sohn zugegangen ist, will die Ex-Frau von Ralf Schumacher (50) jetzt kein böses Wort über David verlieren.