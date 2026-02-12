Nächster Liebesbeweis für ihren Steven: Das darf Cora Schumacher offiziell in den USA tun
Düsseldorf/Neuss - Die Liebe zu Lover Steven Bo Bekendam (43) nimmt immer weiter offizielle Formen an. Jetzt hat Cora Schumacher (49) sogar schon erste offizielle Papiere, um ihr Leben in den Vereinigten Staaten weiter voranzutreiben.
Ihr bis dato letztes Lebenszeichen hatte die ehemalige Rennfahrerin erst vor ein paar Tagen abgegeben, als sie öffentlich Glückwünsche an ihren Verflossenen abgegeben hatte.
Der heiratet nämlich im Mai dieses Jahres seinen Freund Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez.
Auch Cora selbst stellt aktuell die Weichen, um mit ihrem neuen Partner in den USA zu leben. Wie sie in ihrer neuesten Instagram-Story vom Donnerstag verkündet, hat sie jetzt auch erste offizielle Papiere in der Hand: Ihren internationalen Führerschein!
"11.10 Uhr offizielle Übergabe 'International driver's license', regeln die Weiber nicht sowieso immer alles?" heißt es dazu in Anspielung auf den Beginn des Straßenkarnevals am Donnerstag.
Schließlich haben nur eine Minute später der Tradition gemäß die Frauen das Rathaus für ein paar Stunden symbolisch übernommen.
Behörde gibt Cora Schumacher grünes Licht
Mit dem neuen Dokument unterm Arm heißt es für Cora-Caroline (ihr offizieller Name im Personalausweis) schon bald ab auf die Straßen der Vereinigten Staaten.
Die darf die einstige Kurzzeit-Dschungelcamperin nämlich erst mit einer offiziellen Bescheinigung einer deutschen Behörde unsicher machen - bis dato hatte also Freund Steven das Steuer übernehmen müssen.
Gültig ist ihr internationaler Führerschein ab sofort für zwei Jahre. Spätestens Anfang 2028 müsse sich Cora - im Falle der anhaltenden Liebe - um eine neue US-Fahrerlaubnis kümmern.
Ob die Düsseldorferin künftig für längere Zeit der Liebe wegen jenseits des Großen Teichs bleiben möchte oder ob sie mit Steven sogar zusammenziehen will, hat die 49-Jährige bislang noch nicht verraten.
