Nächster Liebesbeweis für ihren Steven: Das darf Cora Schumacher offiziell in den USA tun

Düsseldorf/Neuss - Die Liebe zu Lover Steven Bo Bekendam (43) nimmt immer weiter offizielle Formen an. Jetzt hat Cora Schumacher (49) sogar schon erste offizielle Papiere, um ihr Leben in den Vereinigten Staaten weiter voranzutreiben.

Cora Schumacher holte sich pünktlich zum Start in den Straßenkarneval ihren internationalen Führerschein in Neuss ab. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Ihr bis dato letztes Lebenszeichen hatte die ehemalige Rennfahrerin erst vor ein paar Tagen abgegeben, als sie öffentlich Glückwünsche an ihren Verflossenen abgegeben hatte.

Der heiratet nämlich im Mai dieses Jahres seinen Freund Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez.

Auch Cora selbst stellt aktuell die Weichen, um mit ihrem neuen Partner in den USA zu leben. Wie sie in ihrer neuesten Instagram-Story vom Donnerstag verkündet, hat sie jetzt auch erste offizielle Papiere in der Hand: Ihren internationalen Führerschein!

"11.10 Uhr offizielle Übergabe 'International driver's license', regeln die Weiber nicht sowieso immer alles?" heißt es dazu in Anspielung auf den Beginn des Straßenkarnevals am Donnerstag.

Schließlich haben nur eine Minute später der Tradition gemäß die Frauen das Rathaus für ein paar Stunden symbolisch übernommen.